Polskie lasy obrodziły, a na targowiskach i w sieci pojawiły się pierwsze jagody leśne. Sprawdziliśmy, ile w tym sezonie kosztuje litr czarnego złota i gdzie kupisz je najtaniej.

Jagody leśne – skarb polskich lasów na letnich stołach / Shutterstock

Jagody leśne królują na bazarkach - sezon trwa od końca czerwca do sierpnia, a w górach nawet do września.

Te małe owoce to bomba antyoksydantów i witamin, które wspierają odporność, wzrok i układ krążenia.

Uwaga na bezpieczeństwo - jagody trzeba dokładnie umyć, a zbieranie w parkach narodowych jest zakazane.

Ceny jagód są różne - od 23 do 35 zł za litr, z możliwością tańszych zakupów hurtowych.

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Kiedy i gdzie szukać jagód leśnych?

Wraz z początkiem lata polskie lasy ożywają. To właśnie wtedy, pod gęstymi koronami drzew, na słonecznych polanach i w zacienionych zagajnikach, zaczynają dojrzewać jagody leśne. Sezon na te owoce rozpoczyna się zwykle pod koniec czerwca i trwa do sierpnia, a w niektórych, szczególnie górskich regionach kraju, nawet do początku września. Największe zbiory przypadają jednak na lipiec, kiedy jagody osiągają pełnię smaku i soczystości.

Na południu Polski, gdzie jagodziska są szczególnie rozległe, zbieracze każdego roku wyruszają do lasów, aby zebrać pierwsze partie tych cenionych owoców. Warto jednak pamiętać, że dokładny termin rozpoczęcia sezonu zależy od wielu czynników - przede wszystkim warunków pogodowych, regionu oraz wysokości nad poziomem morza. W górach jagody dojrzewają nieco później niż na nizinach.

Zanim jednak wybierzemy się na jagodowe łowy, warto sprawdzić aktualne komunikaty dotyczące dostępności lasów. W niektórych rejonach mogą obowiązywać tymczasowe zakazy wstępu - na przykład z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego. Zbiór jagód jest dozwolony na własny użytek, pod warunkiem nieuszkadzania krzewów. Warto pamiętać, że w parkach narodowych i rezerwatach przyrody obowiązuje całkowity zakaz zbierania jagód.

Jagody leśne - bogactwo smaku i zdrowia

Jagody leśne to nie tylko wyjątkowy smak lata, ale również źródło wielu cennych składników odżywczych. Są one bogate w antyoksydanty, zwłaszcza antocyjany, które odpowiadają za ich ciemną barwę. Substancje te pomagają zwalczać wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się organizmu i wspierając odporność.

Spożywanie jagód leśnych korzystnie wpływa także na wzrok - poprawiają mikrokrążenie w gałce ocznej, co może wspomagać ostrość widzenia, zwłaszcza po zmroku.

Owoce te wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Są często polecane przy problemach żołądkowo-jelitowych - świeże jagody pomagają w przypadku biegunek, natomiast suszone mogą być pomocne przy zaparciach. Regularne włączanie jagód leśnych do diety może również przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL, a zawarte w nich antocyjany wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, co ma znaczenie w profilaktyce żylaków i pękających naczynek.

Nie sposób pominąć bogactwa witamin i minerałów, jakie oferują te niewielkie owoce. Jagody leśne dostarczają witamin C, A, B1, B2, PP oraz minerałów, takich jak potas, wapń, magnez, żelazo i cynk. Dzięki temu stanowią cenny dodatek do codziennego jadłospisu, szczególnie latem, gdy organizm domaga się lekkich, wartościowych posiłków.

Dlaczego trzeba być jagody przed ich zjedzeniem?

Choć jagody leśne są bezpieczne i polecane większości osób, przed spożyciem należy je bardzo dokładnie umyć / Shutterstock

Choć jagody leśne są bezpieczne dla większości konsumentów, niezwykle ważne jest ich dokładne umycie przed spożyciem. Owoce zbierane w lesie mogą być nosicielami pasożytów, takich jak bąblowiec, dlatego należy je starannie płukać pod bieżącą wodą. Warto również pamiętać o zasadach ochrony środowiska podczas zbierania - nie wolno niszczyć krzewów ani pozostawiać po sobie śmieci.

Zbiór jagód na własny użytek jest dozwolony, jednak osoby planujące sprzedaż owoców muszą posiadać odpowiednie zezwolenia. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować wysokimi mandatami.

Ceny jagód leśnych w 2026 roku - ile trzeba zapłacić za smak lata?

Wraz z początkiem sezonu jagody leśne pojawiają się na targowiskach i w ofertach internetowych. W 2026 roku ceny tych owoców utrzymują się na zróżnicowanym poziomie w zależności od regionu, jakości i sposobu zbioru. Z danych portalu sadyogrody.pl wynika, że na targowisku w Warce za półlitrowe opakowanie jagód trzeba zapłacić 10 złotych. W ogłoszeniach internetowych ceny wahają się od 23 do 35 złotych za litr. Zbieracze oferują możliwość odbioru osobistego lub zamówienia większych ilości, przy czym przy zakupie hurtowym cena za litr może być niższa.

Przykładowo, w Polkowicach na Dolnym Śląsku litr świeżo zebranych jagód kosztuje 30 złotych, w Lubiszynie w Lubuskiem - 35 zł, a w Wywłach w województwie świętokrzyskim ceny wahają się od 25 do 32 złotych za litr w zależności od zamawianej ilości. W Serocku na Mazowszu za litrowy słoik jagód zapłacimy 25 złotych, natomiast w Ostrowi Mazowieckiej 23 złote za 900 ml.

Jagody leśne - tradycja, smak i zdrowie prosto z natury

Jagody leśne niezmiennie pozostają jednym z najbardziej cenionych darów polskich lasów. Ich smak kojarzy się z wakacjami, wycieczkami do lasu i domowymi przetworami. Stanowią nie tylko wyśmienity składnik deserów, ciast i naleśników, ale także wartościowy element zdrowej diety. Warto korzystać z sezonu na jagody, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i ochrony przyrody, by móc w pełni cieszyć się tym wyjątkowym smakiem lata.

