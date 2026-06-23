Prezydent Ukrainy Wołodmyr Zełenski nie weźmie udziału w Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25–26 czerwca w Gdańsku. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko. Taką informację przekazała sama szefowa rządu.

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca.

Ukrainę na konferencji reprezentować będzie premier Julia Swyrydenko.

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"Z niecierpliwością czekamy na podpisanie wielu ważnych umów"

"W skład ukraińskiego zespołu na konferencji wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści" - napisała w mediach społecznościowych premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

"Z niecierpliwością czekamy na podpisanie wielu ważnych umów z partnerami międzynarodowymi, w szczególności na temat wzmocnienia naszych zdolności energetycznych. Ukraina stawia na konstruktywne i korzystne dla obu stron partnerstwo w interesie wspólnego europejskiego bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i długofalowego dobrobytu" - dodała szefowa ukraińskiego rządu.

"Ukraina szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" - dodała we wpisie Swyrydenko.

Początkowo do Gdańska miał przyjechał Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał w czwartek wziąć udział w konferencji ds. odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania.

O tym, że Zełenski nie pojawi się w Gdańsku, mówił dziś w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki. Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego. Zełenski poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych. Mógłby tutaj (w Gdańsku) zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę - mówił Cichocki.