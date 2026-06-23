Prezydent Ukrainy Wołodmyr Zełenski nie weźmie udziału w Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25–26 czerwca w Gdańsku. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko. Taką informację przekazała sama szefowa rządu.

  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca.
  • Ukrainę na konferencji reprezentować będzie premier Julia Swyrydenko.
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"Z niecierpliwością czekamy na podpisanie wielu ważnych umów"

"W skład ukraińskiego zespołu na konferencji wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści" - napisała w mediach społecznościowych premier Ukrainy Julia Swyrydenko. 

"Z niecierpliwością czekamy na podpisanie wielu ważnych umów z partnerami międzynarodowymi, w szczególności na temat wzmocnienia naszych zdolności energetycznych. Ukraina stawia na konstruktywne i korzystne dla obu stron partnerstwo w interesie wspólnego europejskiego bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i długofalowego dobrobytu" - dodała szefowa ukraińskiego rządu. 

"Ukraina szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" - dodała we wpisie Swyrydenko.

Początkowo do Gdańska miał przyjechał Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał w czwartek wziąć udział w konferencji ds. odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania.

O tym, że Zełenski nie pojawi się w Gdańsku, mówił dziś w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki. Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego. Zełenski poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych. Mógłby tutaj (w Gdańsku) zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę - mówił Cichocki.

Z informacji dziennikarza RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

W ubiegłym tygodniu prezydent RP Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Była to reakcja na zgodę Zełenskiego ws. nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA". Zełenski w sobotę odesłał order do Polski. Ponadto polskich orderów zrzekła się część ukraińskich polityków, w tym byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

URC 2026 w Gdańsku

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. W poprzednich latach konferencja odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. 

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