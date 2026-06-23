Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w najnowszym rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Ranking, uznawany za najbardziej kompleksowe zestawienie polskiego szkolnictwa wyższego, wskazuje także najlepsze kierunki studiów w kraju.

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to najlepsze uczelnie w Polsce / Shutterstock

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Najlepsze uczelnie akademickie w Polsce

W tegorocznej edycji rankingu, przygotowywanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, pierwsze miejsce wśród uczelni akademickich przypadło dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Warszawskiemu oraz Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie.

Ten pierwszy obronił tytuł z ostatnich lat, a drugi - wspiął się o jedno oczko względem ostatnich edycji.

Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska.

W pierwszej dziesiątce uplasowały się także: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet Gdański.

Wśród uczelni niepublicznych akademickich po raz kolejny zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Uczelnie zawodowe - Koszalin na prowadzeniu

W kategorii uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie, która w ubiegłym roku zajmowała trzecie miejsce.

Drugą pozycję ex aequo zajęły Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Najlepsze kierunki studiów - szerokie zestawienie

Ranking Perspektywy 2026 obejmuje również zestawienie najlepszych kierunków studiów. W tym roku oceniono aż 76 grup kierunków w dziewięciu dziedzinach - od nauk humanistycznych, przez techniczne i medyczne, aż po rolnicze i weterynaryjne.

Nowością w tegorocznym rankingu jest kierunek elektroradiologia.

Kryteria oceny i skład kapituły

Ranking powstał na podstawie analizy takich wskaźników jak efektywność naukowa, umiędzynarodowienie, prestiż, potencjał naukowy, sytuacja absolwentów na rynku pracy, warunki kształcenia oraz innowacyjność.

Nad prawidłowością zestawienia czuwała kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego, instytucji wspierających innowacyjność, rynku pracy oraz wydawnictwa Elsevier.



Gdzie znaleźć pełne wyniki?

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2026 dostępne są na stronie internetowej ranking.perspektywy.pl.



Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat wspiera i promuje edukację w Polsce, organizując debaty, seminaria oraz kampanie informacyjne dla maturzystów i studentów. Publikuje także ogólnopolskie rankingi uczelni i szkół średnich.

Jak podkreślają organizatorzy, ranking jest "najbardziej kompletną i aktualną mapą polskiego szkolnictwa wyższego".