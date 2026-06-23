Google uruchomiło swoje drugie biuro w Krakowie, oferując 300 nowych stanowisk pracy. Nowa siedziba amerykańskiego giganta technologicznego ma przyczynić się do dalszego rozwoju firmy w Polsce i wzmacniać pozycję kraju jako jednego z najważniejszych centrów inżynieryjnych Google w Europie.

/ Shutterstock

Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nowoczesne biuro w sercu Krakowa

Google uruchomiło we wtorek swoje drugie biuro w Krakowie. Mieści się ono na czterech piętrach kompleksu Tertium i zostało wyposażone w 300 stanowisk pracy, laboratoria, sale konferencyjne, przestrzenie wspólne, stołówkę oraz kawiarnię.

Krakowski zespół Google liczy obecnie ponad 400 specjalistów i stale rośnie, odgrywając kluczową rolę w tworzeniu globalnych innowacji dla chmury obliczeniowej oraz systemów mobilnych - podkreśliła dyrektorka krakowskiego oddziału Google, Magda Rabiej.

Globalne projekty z Krakowa

W dwóch krakowskich biurach – przy Rynku Głównym oraz w kompleksie Tertium – realizowane są projekty inżynieryjne o światowym zasięgu.

Krakowscy inżynierowie pracują m.in. nad rozwojem infrastruktury dla usług Google Cloud i systemów przetwarzania danych, z których korzystają największe światowe firmy.

Zespół angażuje się także w rozwój produktów w ramach działu Platforms & Devices, w tym innowacji w systemie Android, przeglądarce Chrome, urządzeniach Pixel oraz budowie zaawansowanej infrastruktury inżynieryjnej.

Polska jednym z kluczowych hubów Google

Google jest obecne w Polsce od 20 lat.

W biurach w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu pracuje obecnie 3 tysiące osób, z czego aż 80 procent stanowią programistki i programiści.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że polski oddział jest jednym z najważniejszych hubów inżynieryjnych Google na świecie i największym tego typu centrum w Unii Europejskiej.

