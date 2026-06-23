Nad Polskę nadciąga fala upałów. Z dnia na dzień temperatury będą coraz wyższe. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla województw w zachodniej Polsce, gdzie temperatury w dzień mogą wzrosnąć do 34 st. C, a w nocy do 19 st. C.

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem w zachodniej Polsce.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikać słońca, pić dużo wody, nosić lekką odzież i chronić głowę.  
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski.

Na tych terenach, w środę, termometry pokażą od 29 st. C do 31 st. C., a w czwartek temperatura wzrośnie 31 st. C lub nawet 34 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 st. C do 19 st. C.

Alerty zaczną obowiązywać w środę o godz. 13 i potrwają do piątku do godz. 20.

Zalecenia RCB na upalne dni

W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich i swoich bliskich. "Ogranicz przebywanie na słońcu, pij dużo niegazowanej wody, nie pij alkoholu, nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie" - ostrzega RCB. Ważne jest również noszenie lekkiej i przewiewnej odzieży, nakrycia głowy i stosowanie kremów z filtrem UV.

"Zadzwoń na numer 112, jeśli zauważysz objawy przegrzania organizmu - przyspieszony oddech, temperaturę, nudności, zawroty głowy, dreszcze" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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