Nad Polskę nadciąga fala upałów. Z dnia na dzień temperatury będą coraz wyższe. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla województw w zachodniej Polsce, gdzie temperatury w dzień mogą wzrosnąć do 34 st. C, a w nocy do 19 st. C.

IMGW ostrzega przed upałami / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem w zachodniej Polsce.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikać słońca, pić dużo wody, nosić lekką odzież i chronić głowę.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski.

Na tych terenach, w środę, termometry pokażą od 29 st. C do 31 st. C., a w czwartek temperatura wzrośnie 31 st. C lub nawet 34 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 st. C do 19 st. C.

Alerty zaczną obowiązywać w środę o godz. 13 i potrwają do piątku do godz. 20.