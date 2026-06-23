W Popołudniowej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy Krzysztofa Paszyka, posła PSL, o przyszłość relacji polsko-ukraińskich. Czy emocje wokół ostatnich wydarzeń nie zaszkodzą strategicznej współpracy obu państw? Jak PSL ocenia działania prezydenta Ukrainy i reakcję polskich władz?

Wideo youtube

Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego kurierem, a eksperci dyplomacji mówią o demonstracyjnym geście i dodatkowym upokorzeniu. Jak ta sytuacja wpłynie na relacje Warszawy i Kijowa?

Porozmawiamy także o sytuacji w koalicji rządzącej. Warszawska Lewica nie chce poprzeć absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego, zarzucając władzom stolicy niewystarczający nadzór nad miejskimi instytucjami. Czy spór wokół warszawskiego ratusza może odbić się na współpracy ugrupowań tworzących rząd?

Zapytamy również o zarzuty dotyczące obsadzania stanowisk w mazowieckich szpitalach przez osoby związane z PSL i Koalicją Obywatelską. Czy kierowanie publicznymi placówkami medycznymi przez byłych kandydatów partyjnych to przykład politycznego systemu zależności?

W rozmowie nie zabraknie pytań o kluczowe projekty ludowców. Co dalej z ustawą znoszącą ograniczenie do dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast? Dlaczego projekt utknął w Sejmie i czy PSL nadal ma szansę znaleźć dla niego większość?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Krzysztof Paszyk / Piotr Mazur / RMF FM

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video