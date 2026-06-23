Solaris Bus & Coach uruchomił nową halę produkcyjną w gminie Środa Wielkopolska. Inwestycja nie tylko zwiększy moce produkcyjne firmy, ale także umocni jej pozycję lidera w segmencie zeroemisyjnego transportu w Europie. Nowy zakład przyniósł setki miejsc pracy i otwiera przed firmą kolejne możliwości rozwoju.

Zdjęcie poglądowe / Lukasz Gdak/Polska Press/East News / East News

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Nowo otwarta hala o powierzchni ponad 7 tys. metrów kwadratowych przeznaczona jest do finalnego montażu autobusów miejskich. Dzięki tej inwestycji Solaris zwiększy swoje zdolności produkcyjne o około 500 pojazdów rocznie.

W nowym zakładzie zatrudnienie znalazło blisko 300 osób, a pośrednio u kooperantów w regionie powstanie kolejnych kilkaset miejsc pracy.

Produkcja na dwóch frontach

Dotychczas finalny montaż autobusów miejskich odbywał się wyłącznie w Bolechowie koło Poznania. Teraz będzie realizowany równolegle w obu fabrykach.

Jak podkreśla spółka, inwestycja przybliży ją do osiągnięcia planowanej rocznej produkcji i sprzedaży na poziomie 2 tys. pojazdów.

Solaris liderem zeroemisyjnego transportu

W 2025 roku Solaris dostarczył do klientów 1631 pojazdów, z czego aż 86 proc. stanowiły autobusy nisko- i zeroemisyjne, w tym bateryjne, wodorowe oraz trolejbusy. Firma jest europejskim liderem w tym segmencie i nie zamierza zwalniać tempa.

Solaris przygotowuje się do dalszej ekspansji na rynku USA i Kanady, gdzie w tym roku realizuje już pierwsze zamówienia.

W Europie firma zapowiedziała rozwój swojej oferty w segmencie autobusów międzymiastowych. W gminie Środa Wielkopolska powstanie kolejny zakład, który ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2029 roku.

Do tej pory firma dostarczyła ponad 27 tys. pojazdów, które jeżdżą w 33 krajach i 850 miastach. Solaris należy do hiszpańskiej Grupy CAF.