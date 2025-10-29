​Zatrzymaniem pijanego kierowcy zakończyła się interwencja dwóch pracowników komunikacji miejskiej w Gdańsku. Ich niepokój wzbudziło dziwne zachowanie się mężczyzny za kółkiem.

Gdańsk: Kierowcy autobusów miejskich ujęli pijanego kierowcę / Shutterstock

Dwóch kierowców gdańskiej komunikacji miejskiej zatrzymało pijanego kierowcę osobówki.

Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Próbował zbiec, a później wjechał w jeden z autobusów.

Do obywatelskiego zatrzymania doszło we wtorek wieczorem w dzielnicy Wrzeszcz.

Jak poinformował Robin Jasse, rzecznik Gdańskich Autobusów i Tramwajów (GAiT), akcję przeprowadziło dwóch kierowców spółki.

Jeden z nich zjeżdżał do bazy, drugi wyjeżdżał na linię nocną. Zauważyli, że kierowca w samochodzie osobowym dziwnie się zachowuje: zjeżdżał od krawędzi do krawędzi, nie mieścił się w pasie. Jeden z nich wyprzedził auto i zatrzymał się tuż przed nim, drugi zatrzymał pojazd tuż za samochodem - relacjonował Jasse.

Kierowca osobówki próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Wykorzystując nieobecność jednego z pracowników GAiT, wsiadł ponownie do auta i wjechał w autobus.

Gdy na miejscu pojawiła się policja, okazało się, że sprawiającym kłopoty mężczyzną jest 48-letni Ukrainiec. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Asp. szt. Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji przekazał, że mundurowi wykonali oględziny, a policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną. Przesłuchano też kierowców autobusów GAiT, którzy udaremnili mężczyźnie dalszą jazdę.

Zatrzymany 48-latek zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu.