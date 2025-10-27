W Gdyni ruszają przygotowania do realizacji dwóch kluczowych inwestycji. Miasto zabezpiecza środki na ekspertyzę techniczną Estakady Kwiatkowskiego, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała preferowany wariant przebiegu Drogi Czerwonej. Oba projekty mają kluczowe znaczenie dla poprawy układu komunikacyjnego i dostępu do portu morskiego.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zawnioskował o zabezpieczenie w budżecie miasta dwóch milionów złotych. Opracowanie dokumentacji ma potrwać około roku. Jak zapowiada prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, ekspertyza obejmie cały obiekt, w tym wszystkie przęsła, podpory i łącznice Estakady Kwiatkowskiego.

Jej celem będzie określenie, w jaki sposób estakada może zostać przebudowana i rozbudowana do pełnej nośności sieci TEN-T, czyli Trans-European Transport Network. Obiekt obecnie nie spełnia pełnych parametrów nośności TEN-T, a wieloletnie intensywne użytkowanie sprawia, że konstrukcja jest nadwyrężona i przeciążona. Opracowanie pozwoli wskazać możliwe rozwiązania techniczne modernizacji oraz sposób dostosowania konstrukcji do wymagań sieci europejskich - mówi prezydent Gdyni.

Szacunkowy koszt modernizacji estakady to około 700 milionów złotych, które mają pochodzić z budżetu państwa.

W tym tygodniu zakończą się prace związane z montażem podpór tymczasowych, które mają odciążyć uszkodzony fragment estakady. Pozwoli to na częściowe przywrócenie ruchu pojazdów o masie do 42 ton, przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczenia prędkości do 30 km/h. Pojazdy ponadnormatywne nadal będą kierowane na łącznice.

W dniach 8-10 listopada zaplanowano remont skrzyżowania ulic Hutniczej i Estakady Kwiatkowskiego. W ramach dalszych działań miasto przygotowuje się do rozpoczęcia remontu przegubu estakady, który ma ruszyć w lutym 2026 roku i potrwać do wakacji.

Droga Czerwona - wybrano preferowany wariant

Jednym z najważniejszych projektów drogowych w Gdyni jest budowa Drogi Czerwonej, która połączy port z siecią dróg krajowych, w tym z trasami S6 i S7. Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych wskazano preferowany do realizacji wariant W1D dla pierwszego odcinka trasy. Wariant ten zakłada budowę ponad 5-kilometrowego odcinka z trzema węzłami drogowymi: Gdynia Chylonia, Dolina Logistyczna oraz Kwiatkowskiego II.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru wariantu zapadnie po zakończeniu prac Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla sieci TEN-T, a cała inwestycja będzie liczyć około 9 km długości.

Koordynacja inwestycji

Przed Gdynią okres intensywnych prac budowlanych. Oprócz modernizacji estakady i budowy Drogi Czerwonej, planowana jest także modernizacja linii kolejowej nr 201 oraz przebudowa Placu Konstytucji. Miasto powoła specjalną grupę koordynującą, która ma zadbać o harmonogram inwestycji i minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców.

Naszym wspólnym celem jest skuteczne zarządzanie pracami budowlanymi oraz minimalizowanie utrudnień dla mieszkanek i mieszkańców Gdyni. Mamy pełną świadomość wyzwań, jakie stoją przed nami do roku 2030, ale wierzymy, że dzięki dobrej współpracy, otwartej komunikacji i odpowiedniej koordynacji działań uda się nam przeprowadzić te inwestycje sprawnie, z jak najmniejszymi niedogodnościami dla codziennego życia w naszym mieście - zapewnia Tomasz Gałązka, dyrektor zarządzający ds. inwestycji.