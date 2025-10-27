Podczas trwającej modernizacji Złotej Bramy w Gdańsku archeolodzy natrafili na fragmenty pierwszej, średniowiecznej bramy miasta z 1346 roku. Odkrycie to nie tylko rzuca nowe światło na historię miasta, ale również wpłynie na harmonogram prac konserwatorskich. "Brama nie stała dokładnie w tym samym miejscu, co obecna Złota Brama. Widzieliśmy reakcję architektów, archeologów, historyków - naprawdę się cieszą. Będą mieli co badać, co mierzyć" - mówi RMF FM Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Podczas prac remontowych przy Złotej Bramie w Gdańsku archeolodzy natrafili na fragmenty pierwszej bramy, która w tym miejscu stała już w XIV wieku - Bramy Długoulicznej.

Odkrycie dosyć duże i odkrycie ciekawe, bo są to fragmenty pierwszej bramy, która stała w tym miejscu, jedynej wówczas bramy w średniowieczu. Powstała w 1346 roku. Dzięki temu odkryciu wiemy, gdzie ona stała - podkreśla w rozmowie z RMF FM rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Nowe znalezisko pozwoliło ustalić dokładną lokalizację pierwotnej bramy, która - jak się okazuje - nie stała dokładnie w tym samym miejscu co obecna Złota Brama.

Ona była troszkę odchylona. Nie stała dokładnie w tym samym miejscu, co obecna Złota Brama - wyjaśnia Tymiński. To nowy punkt odniesienia do badań nad historią miasta.

Znalezisko wpłynie jednak na harmonogram prowadzonych prac. Prace niestety trochę przesuną się w czasie. Projekt musiał zostać zaktualizowany, zaaprobowany przez konserwatora. Prace przy bramie potrwają trochę dłużej niż planowaliśmy, ale naprawdę warto - zaznacza rzecznik.

Wśród wyzwań związanych z modernizacją Złotej Bramy najważniejsza pozostaje kwestia izolacji od wód gruntowych, które przedostają się do zabytku od spodu. Konserwatorzy podkreślają, że wykonanie odpowiednich izolacji pionowych i poziomych jest kluczowe dla zabezpieczenia obiektu.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Zgodnie z zaleceniami konserwatora do końca roku mają zniknąć pilśniowe płyty, które tymczasowo zabezpieczały bramę. Trzymamy się teraz urzędowego terminu - deklaruje Tymiński.

Brama Długouliczna została wyburzona około 1611 r. i zastąpiona w latach 1612-1614 dzisiejszą Złotą Bramą. Ta z kolei została poważnie uszkodzona podczas II wojny światowej.

Odbudowana została kilka lat po wojnie. Stowarzyszenie Architektów Polskich sprawuje pieczę nad budynkiem oraz Dworem św. Jerzego. Od kilku lat prowadzi przedłużającą się renowację budowli. Efektem jest szpecące ogrodzenie wokół bramy.