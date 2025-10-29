Podróżni mogą już korzystać z nowoczesnej, przebudowanej stacji kolejowej w Olkuszu (woj. małopolskie). Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych, realizowana na linii nr 62 Tunel – Sosnowiec, kosztowała blisko 110 mln zł netto.

Dworzec kolejowy w Olkuszu w 2019 r. / /Łukasz Gągulski / PAP

Dworzec kolejowy w Olkuszu został wyremontowany.

Powstały m.in. nowe perony.

Zamontowano również nowe urządzenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Jak poinformował Mateusz Wanat, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, modernizacja znacząco poprawiła komfort, dostępność i bezpieczeństwo pasażerów.

Nowa infrastruktura ułatwia podróże zarówno pociągami regionalnymi, jak i dalekobieżnymi - m.in. w kierunku Sędziszowa, Krakowa i Katowic.

W ramach inwestycji powstały nowe perony, a dotychczasową kładkę nad torami zastąpiło przejście podziemne z windą. Przebudowano pięć torów wraz z siecią trakcyjną oraz peron dwukrawędziowy o długości 300 metrów. Wybudowano też nowy peron jednokrawędziowy o długości 500 metrów, umożliwiający obsługę dwóch pociągów z obu kierunków jednocześnie.

Na stacji pojawiły się także nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących.

Dodatkowo bezpieczeństwo w rejonie stacji zwiększają nowe urządzenia na przejazdach kolejowo-drogowych przy ul. Partyzantów i Żuradzkiej.