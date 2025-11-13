W czwartkowe popołudnie na mazowieckich drogach doszło do dwóch tragicznych wypadków - w obu przypadkach piesi zostali potrąceni przez samochody dostawcze. Niestety, żaden z poszkodowanych nie przeżył.
To czarny czwartek na mazowieckich drogach. Wszystko za sprawą dwóch śmiertelnych wypadków, do których doszło w niespełna godzinę na różnych trasach.
Do pierwszej tragedii doszło ok. godz. 18:20 na drodze krajowej nr 62 w pobliżu m. Nowy Duninów (pow. płocki).
Na odcinku między Włocławkiem a Płockiem samochód dostawczy śmiertelnie potrącił pieszego.
GDDKiA podała, że droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 21:00.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło również po godz. 19:00 na DK10 w pobliżu m. Drobin (pow. płocki).
Tam również samochód dostawczy potrącił pieszego. Niestety, poszkodowany zmarł.
W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 23:00.