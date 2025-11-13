Policjanci z Katowic i Zabrza zatrzymali poszukiwanego dwoma listami gończymi Marcina C. Mężczyzna podczas ucieczki potrącił funkcjonariusza i uszkodził radiowóz. Ostatecznie próbował ukryć się w wersalce, jednak nie zdołał uniknąć odpowiedzialności.

/ Śląska policja /

Na początku listopada na jednej z ulic Zabrza policjanci zauważyli pojazd, w którym znajdował się poszukiwany 31-letni Marcin C. Mężczyzna był ścigany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli próbę zatrzymania auta do kontroli. Kierowca jednak zignorował polecenia i zaczął uciekać.

W trakcie pościgu doszło do niebezpiecznych zdarzeń. Uciekający mężczyzna uszkodził radiowóz oraz potrącił jednego z policjantów. Na szczęście funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń.

Mimo intensywnych działań Marcinowi C. udało się wtedy zbiec.



Zatrzymanie po kilkunastu godzinach

Policjanci nie dali jednak za wygraną. Po kilkunastu godzinach od zdarzenia, funkcjonariusze tzw. łowcy głów namierzyli poszukiwanego w jednym z mieszkań na terenie Zabrza.

31-latek schował się w wersalce. Ta nietypowa kryjówka nie uchroniła go jednak przed policjantami.

/ Śląska policja /

Marcin C. był poszukiwany dwoma listami gończymi - przez Sąd Okręgowy w Gliwicach oraz Sąd Rejonowy w Zabrzu.

Gliwicki sąd skazał go na 3 lata pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Zabrzański sąd wydał list gończy w związku z karą 4 lat więzienia za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu.

Zanim jednak trafił do więzienia na łączny okres 7 lat, usłyszał dodatkowe zarzuty. Dotyczą one czynnej napaści na policjanta, uszkodzenia mienia oraz posiadania narkotyków, które znaleziono przy nim podczas zatrzymania.

