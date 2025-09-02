Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie, na którym widać dramatyczny wypadek na obwodnicy Lublina. Auto osobowe z dużą siłą uderzyło tam w barierę energochłonną. 38-letni kierowca trafił do szpitala.
Wypadek miał miejsce w niedzielę po godz. 20. Na węźle Lublin Rudnik samochód osobowy z impetem uderzył w bariery.
"Siła uderzenia była tak duża, że z auta wypadł silnik, a spore elementy bariery trzeba było zbierać kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia" - relacjonuje GDDKiA.
Kierowca osobówki trafił do szpitala. Podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji przekazał RMF FM, że to 38-letni Polak. Mężczyzna był trzeźwy.
Twierdził, że zasłabł za kierownicą - wyjaśnił podinsp. Gołębiowski.
GDDKiA podkreśla, że życie kierowcy uratowała poduszka zderzeniowa.
"Działanie poduszki zderzeniowej polega na tym, że urządzenie to przejmuje energię uderzenia samochodu. Tak się stało właśnie w tym przypadku" - czytamy w komunikacie.