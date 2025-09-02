Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie, na którym widać dramatyczny wypadek na obwodnicy Lublina. Auto osobowe z dużą siłą uderzyło tam w barierę energochłonną. 38-letni kierowca trafił do szpitala.

Wypadek miał miejsce w niedzielę po godz. 20. Na węźle Lublin Rudnik samochód osobowy z impetem uderzył w bariery.

"Siła uderzenia była tak duża, że z auta wypadł silnik, a spore elementy bariery trzeba było zbierać kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia" - relacjonuje GDDKiA.

Kierowca osobówki był trzeźwy

Kierowca osobówki trafił do szpitala. Podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji przekazał RMF FM, że to 38-letni Polak. Mężczyzna był trzeźwy.

Twierdził, że zasłabł za kierownicą - wyjaśnił podinsp. Gołębiowski.

Kluczowa rola poduszki zderzeniowej

GDDKiA podkreśla, że życie kierowcy uratowała poduszka zderzeniowa.

"Działanie poduszki zderzeniowej polega na tym, że urządzenie to przejmuje energię uderzenia samochodu. Tak się stało właśnie w tym przypadku" - czytamy w komunikacie.