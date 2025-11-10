​W Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęła 52-letnia mieszkanka miasta. Jak podała miejscowa policja, kierujący dostawczym mercedesem sprinterem 45-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Pijany kierowca potrącił kobietę w Świeciu / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 19:20 w rejonie skrzyżowania ulic PCK i Mostowej. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu, kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze - na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Samochód wjechał w foliowy tunel, w którym znajdowała się 52-letnia kobieta. Ofiara zginęła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Policjanci pracujący na miejscu wypadku zabezpieczyli ślady, przeprowadzili oględziny oraz przesłuchali świadków. Działania funkcjonariuszy odbywały się pod nadzorem prokuratora.

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tragedii była nadmierna prędkość w połączeniu ze stanem nietrzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Jak poinformowała policja, sprawcy zatrzymano prawo jazdy oraz przewieziono go do policyjnego aresztu. Mężczyzna ma niebawem usłyszeć zarzuty. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.