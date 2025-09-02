Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu. Dwóch mężczyzn poruszających się razem na hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych ich życia nie udało się uratować.

OSP Błonie / Shutterstock

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Błonie Wieś (Mazowieckie).

Około godz. 22 na ul. Sochaczewskiej dwóch mężczyzn skręcając w lewo na pobliską stację benzynową, wjechało wprost pod nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę marki Volvo. Poruszający się jednośladem 32-letni Polak i 20-letni Ukrainiec zginęli na miejscu - powiedział RMF MAXX młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF MAXX, mężczyźni poruszali się hulajnogą z bardzo dużą prędkością, nawet ok. 60 km/h.

Jeden z nich na twarzy miał maskę.

Kierujący ciężarówką marki Volvo to obywatel Polski. 62-latek został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy.