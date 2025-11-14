Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 11-miesięcznej dziewczynki w Bytowie na Pomorzu. Dziecko straciło przytomność w czasie rehabilitacji po operacji serca. Lekarzom nie udało się go uratować.
Jak informuje Dawid Łaszcz z policji w Bytowie, 11-miesięczna dziewczynka przebywała na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W trakcie rehabilitacji po operacji serca nagle straciła przytomność.
Na miejsce zadysponowano służby medyczne oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, mimo 40-minutowej reanimacji dziewczynka zmarła - relacjonuje Łaszcz.
Policjanci przesłuchali personel ośrodka i zabezpieczyli monitoring. Matkę dziecka objęto opieką psychologiczną.
Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
