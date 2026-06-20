W wielu rejonach Szczecina zabrakło wody. Wszystko przez poważną awarię wodociągu o dużej średnicy na ul. Starkiewicza. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą.

Awaria wody w Szczecinie / Shutterstock

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Na ulicy Starkiewicza doszło do awarii wodociągu o dużej średnicy, co spowodowało brak wody lub znaczne obniżenie ciśnienia w wielu dzielnicach miasta.

Działamy na miejscu. Po wyłączeniu uszkodzonej części sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię - uspokaja Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie.

Najbardziej dotknięte awarią są dzielnice Gumieńce, Pogodno oraz Śródmieście. Mieszkańcy tych rejonów od rana zgłaszają brak wody w kranach. Ze względu na liczbę połączeń kontakt z numerem 994 może być utrudniony - informuje Pieczyńska.

ZWiK apeluje o cierpliwość i zapewnia, że na bieżąco będzie informować o postępach prac oraz o tym, gdzie i kiedy zostanie przywrócony dostęp do wody.