Szpital „Zdroje” w Szczecinie otrzymał najnowocześniejszy tomograf śródoperacyjny O-ARM. Urządzenie, przekazane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, umożliwi lekarzom wykonywanie skomplikowanych operacji z niespotykaną dotąd precyzją i bezpieczeństwem. Tomograf, którym wcześniej dysponowała placówka, popsuł się jesienią 2024 r. a rodzice dzieci z niestabilnością szczytowo-obrotową rozpoczęli walkę o ich zdrowie i życie. Szpital „Zdroje" w Szczecinie jest największym szpitalem dziecięcym w regionie.

/ Marcin Bielecki / PAP

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Nowy tomograf śródoperacyjny O-ARM przekazała Szpitalowi „Zdroje” w Szczecinie Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Urządzenie pozwala na kontrolowanie pola operacyjnego w czasie rzeczywistym. Dzięki temu lekarze mogą prowadzić narzędzia chirurgiczne wzdłuż zaplanowanej trajektorii, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów.

Kupujemy sprzęt, który wyznacza absolutny top. Takie urządzenie spotkalibyście w najlepszych szpitalach komercyjnych na świecie. Nie ma tak, że te szpitale mają jeszcze coś lepszego, coś innego - podkreślił prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak.

Skomplikowane operacje bez ryzyka

Nowoczesny tomograf umożliwi przeprowadzanie zabiegów, które dotąd wiązały się z bardzo dużym ryzykiem powikłań. Dr n. med. Łukasz Madany, kierujący Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej w szpitalu „Zdroje”, nie kryje zadowolenia z nowego sprzętu.

Ten sprzęt pozwoli nam przeprowadzać operacje, których nie moglibyśmy zrobić inaczej ze względu na bardzo duże ryzyko powikłań. Dzięki temu, że mamy O-ARM na stałe będziemy mogli takie zabiegi przeprowadzać- podkreślił.

/ Marcin Bielecki / PAP

Oprócz tomografu O-ARM, szpital otrzymał także inne nowoczesne urządzenia, m.in. tomograf komputerowy, stacjonarny aparat do RTG, rezonans magnetyczny, karetkę oraz zestaw do diagnozowania i leczenia neurochirurgicznego padaczek u dzieci i młodzieży.

Walka o tomograf dla dzieci

Poprzedni tomograf śródoperacyjny w szpitalu „Zdroje” uległ awarii jesienią 2024 roku i nie nadawał się do naprawy. Władze placówki szukały pomocy u różnych instytucji, a producent sprzętu – firma Medtronic – dwukrotnie wypożyczyła urządzenie szpitalowi.

W akcję wsparcia zaangażowali się także rodzice dzieci z wadami kręgosłupa, którzy prowadzili zbiórkę na zakup nowego tomografu.

Szpital „Zdroje” w Szczecinie to największa placówka dziecięca w regionie. Dysponuje ponad 700 łóżkami i każdego roku udziela pomocy około 28 tysiącom pacjentów na oddziałach oraz 160 tysiącom w poradniach.

Wśród wykonywanych zabiegów są m.in. operacje neurochirurgiczne, które teraz będą jeszcze bezpieczniejsze i skuteczniejsze dzięki nowoczesnemu sprzętowi.