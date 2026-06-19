Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z silnym wiatrem. Alert trafił do mieszkańców północno-zachodniej części Polski.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Augustyniak / PAP

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"Uwaga! Dziś (19.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - SMS-y o takiej treści Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców części województwa zachodniopomorskiego. Chodzi o następujące powiaty:

choszczeński,

goleniowski,

gryfiński,

myśliborski,

policki,

pyrzycki,

stargardzki

Szczecin.

Ostrzeżenie przed burzami dla zachodniej części województwa zachodniopomorskiego wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mają one drugi stopień.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad" - podaje IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 20 w piątek.

Bezpieczeństwo w czasie burzy. O czym trzeba pamiętać?

Jak przygotować siebie i swoje otoczenie na burzę? RCB przypomina, że powinniśmy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i przeparkować samochody tak, by nie stały pod drzewami. Należy również zamknąć drzwi i okna i w miarę możliwości zostać w domu.

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu. Warto mieć latarkę z zapasem baterii.

Jeśli mamy zwierzęta, które przebywają poza domem, powinniśmy zadbać o to, by również one były bezpieczne w czasie burzy.