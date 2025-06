Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców Niemiec, którzy są podejrzani m.in. o wprowadzenie do obrotu 50 tys. podrobionych dolarów amerykańskich. Wszystko dzięki "niezwykłej czujności i błyskawicznemu działaniu" funkcjonariuszki KMP w Szczecinie.

Zatrzymani mieszkańcy Niemiec i podrobione amerykańskie dolary / Komenda Miejska Policji w Szczecinie /

Nie wiadomo, kiedy doszło do zdarzenia opisywanego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie. Ujawniono jedynie, że akcja miała miejsce w centrum stolicy województwa zachodniopomorskiego.

Tego dnia będąca po służbie naczelniczka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Szczecinie rozpoznała osoby mogące mieć związek z wprowadzeniem do obrotu 50 tys. podrobionych dolarów amerykańskich w jednym z kantorów w centrum Szczecina, do czego doszło dwa dni wcześniej.

Funkcjonariuszka powiadomiła kolegów z jednostki, prosząc o wsparcie. Dzięki "sprawnie przeprowadzonej akcji" - jak to ujęli szczecińscy mundurowi - udało się zatrzymać trzech obywateli Niemiec i zabezpieczyć ponad 70 tys. podrobionych dolarów amerykańskich. To potwierdziło przypuszczenia dotyczące przestępczej działalności obcokrajowców.

Podrobione amerykańskie dolary / Komenda Miejska Policji w Szczecinie /

Zatrzymani mężczyźni w wieku 29, 30 i 36 lat usłyszeli już zarzuty wprowadzenia do obrotu oraz usiłowania i przygotowania do obrotu podrobionych środków płatniczych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.