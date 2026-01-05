Afera w zakładzie karnym w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Wicedyrektor placówki został odwołany ze stanowiska po tym, jak pojawiły się zarzuty o mobbing i molestowanie wobec funkcjonariuszek. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Do niepokojących wydarzeń dochodziło w listopadzie 2025 roku. Jak informuje Onet, zastępca dyrektora zakładu karnego w Goleniowie miał dopuścić się mobbingu oraz molestowania funkcjonariuszek.

Sprawa wyszła na jaw, kiedy jedna z kobiet opowiedziała o wszystkim w medycynie pracy, a przedstawiciele służby więziennej wszczęli wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

Po otrzymaniu informacji o możliwym przestępstwie, dyrektor placówki zawiadomił prokuraturę i odwołał swojego zastępcę ze stanowiska.

Wiadomo, że dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół specjalistów, który miał zbadać sytuację w zakładzie. W trakcie działań zespół przeprowadził rozmowy z około 50 funkcjonariuszami obojga płci – przekazała rzeczniczka SW mjr Dorota Zwolańska.

W tym czasie wicedyrektor nie przebywał w pracy.

Prokuratorskie śledztwo

Do organów ścigania wpłynęło oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sprawą zajmuje się prokuratura w Goleniowie, która na razie nie ujawnia szczegółów postępowania.

