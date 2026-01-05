Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 20 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang zajmował się handlem narkotykami, obrotem lekami psychoaktywnymi oraz fałszowaniem polskich banknotów. Sprawa jest efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała akt oskarżenia wobec 20 osób. "Dwunastu z nich zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w celu osiągania korzyści majątkowych. Pozostałe osiem osób to dilerzy lub ostateczni odbiorcy narkotyków" - poinformowali śledczy.

Skala przestępczego procederu

Grupa działała od stycznia do grudnia 2023 roku, a jej liderem był 40-letni mieszkaniec Szczecina.

W tym czasie sprzedano co najmniej 30 kg mefedronu, 10 kg marihuany, 5 kg amfetaminy, 400 g kokainy oraz leki zawierające m.in. morfinę.

"Członkowie grupy są oskarżeni o to, że wprowadzali do obrotu, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz bez wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, znaczne ilości środków odurzających, substancji psychotropowych oraz produktów leczniczych o działaniu psychoaktywnym" - przekazali śledczy.

Fałszowanie pieniędzy i udział nieletnich

Gang zajmował się również podrabianiem banknotów o nominałach 20, 50, 100 i 200 złotych. Fałszywe pieniądze wykorzystywano m.in. w sklepach, drogeriach, taksówkach oraz podczas transakcji narkotykowych.

Podrabianie odbywało się przy użyciu zwykłej drukarki atramentowej ze skanerem. W proceder zaangażowane były także osoby małoletnie oraz młodociane.

Organizatorowi grupy oraz jej członkom grożą kary od 2 do nawet 25 lat pozbawienia wolności.