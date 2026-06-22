Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S3 w okolicach Gryfina (Zachodniopomorskie) muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Rolnicy z powiatów gryfińskiego i pyrzyckiego zablokowali w poniedziałek trasę, domagając się rozmów z rządem na temat poprawy opłacalności produkcji rolnej. Po południu trasa została odblokowana. Rolnicy nie składają jednak broni.

Rolnicy zapowiadają, że będą blokować S3 do skutku / Anna Pałamar / RMF FM

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W poniedziałek w Zachodniopomorskiem rozpoczął się protest rolników. 11 traktorów i kilkanaście samochodów z flagami rolniczych organizacji zablokowało drogę ekspresową S3 na południe od Szczecina.

Blokada objęła odcinek od węzła Klucz do węzła Pyrzyce.

Protestujący rolnicy domagają się natychmiastowych rozmów z rządem, które mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań poprawiających opłacalność prowadzenia gospodarstw.

Tak naprawdę moglibyśmy dziś spokojnie się rozjechać, jeśli ktoś nam powie: siadamy do rozmów, proponujemy takie i takie rozwiązania, które umożliwią wam dalsze prowadzenie gospodarstw - podkreślił przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Adam Walterowicz.

Droga odblokowana

Po godz. 16 odcinek S3 Szczecin-Pyrzyce został odblokowany. Rolnicy zostali zmuszeni do wycofania się z protestu - informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar.

Rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że ich zgromadzenie zostaje rozwiązane. To oznacza, że nie mogą na razie legalnie prowadzić protestu. Taką decyzję wydał burmistrz Gryfina.

Rolnicy zeszli z S3, ale jak zapowiedzieli, będą sądownie odwoływać się od tej decyzji.

Blokada mimo zakazu – sąd po stronie rolników

Organizacje rolnicze od kilku tygodni planowały protest na S3, jednak władze gminy Gryfino nie wyraziły na to zgody, argumentując, że blokada spowoduje poważne utrudnienia dla kierowców.

Sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie przyznał rację rolnikom. Sąd Apelacyjny w Szczecinie orzekł, że prawo do zgromadzeń nie może być ograniczane.

Protestujący zapowiadali, że blokada potrwa długo. Zgromadzenie jest zgłoszone do 2 września. Będziemy tu stać do skutku. Koledzy z innych regionów zapowiedzieli wsparcie. Będą nas zmieniać na dyżurach – informowali przed południem uczestnicy protestu.



Utrudnienia dla kierowców i objazdy

Ewentualna blokada S3 szczególnie może dać się we znaki w okresie wakacyjnym.

/ Anna Pałamar / RMF FM

W poniedziałek kierowcy jadący nad morze lub wracający z urlopu musieli liczyć się z gigantycznymi korkami. Policja wyznaczyła objazdy drogą wojewódzką nr 119, tzw. starą trójką.

Dla jadących od strony Gorzowa Wielkopolskiego zalecano skręt na DW 122 w stronę Pyrzyc, a następnie na północ DW 119.

Wracający znad morza na węźle Kijewo zjeżdżali na DK10 i w Szczecinie Płoni kierowali się na DW 119.