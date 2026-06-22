Zalane ulice, podtopione gospodarstwa w Białym Dunajcu i nie tylko - to efekt powodzi błyskawicznej, do której doszło na Podhalu. Nawałnice z intensywnymi opadami deszczu i gradem trawią Małopolskę od dzisiejszego południa, ale to właśnie tam sytuacja jest nadal dramatyczna. Na miejscu działają jednostki strażackie, starając się wypompowywać wodę i ograniczać skalę zniszczeń. Gmina wystosowała pilny apel do mieszkańców.

Zalania po ulewie w Białym Dunajcu, 22 czerwca 2026 / Grzegorz Momot / PAP

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Biały Dunajec pod wodą

Biały Dunajec w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim jest niemal całkowice zalany. Od poniedziałkowego południa - w wyniku intensywnych opadów deszczu, które przerodziły się w powódź błyskawiczną - występują tam podtopienia.

W krótkim czasie spadła duża ilość wody, co powoduje gwałtowny spływ z wyżej położonych terenów, szybkie wezbrania potoków i rowów, zalewanie dróg, posesji, piwnic oraz problemy z drożnością przepustów. Straż pożarna prowadzi intensywne działania. Kierowane są tam kolejne zastępy.

Reporter RMF FM Paweł Konieczny informuje także, że woda naniosła mnóstwo kamieni i gałęzi, które zalegają na drogach i mogą stanowić niebezpieczeństwo.

Skutki ulewy widać także w Poroninie, gdzie woda pojawiła się w okolicy stacji kolejowej oraz głównej ulicy w miejscowości. Występują tam duże utrudnienia komunikacyjne.

Gmina apeluje do mieszkańców

Gmina Biały Dunajec wystosowała apel do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz:

zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne i sąsiadów, którzy mogą potrzebować pomocy ,

, zgłaszanie miejsc niebezpiecznych, zatkanych przepustów, zalanych dróg i podtopień z podaniem dokładnej lokalizacji,

zabezpieczenie piwnic, garaży, samochodów i rzeczy znajdujących się przy ciekach wodnych ,

, sprawdzenie odpływów, kratek i rowów przy posesjach - tylko wtedy, gdy można to zrobić bezpiecznie,

niezbliżanie się do wezbranych potoków, rowów i rzek ,

, nieprzechodzenie i nieprzejeżdżanie przez zalane odcinki dróg.

"W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy dzwonić pod numer 112. Sytuacja jest dynamiczna. Prosimy o zachowanie spokoju i ostrożność" - apeluje wójt gminy Marcin Gandera.



Biały Dunajec, 22 czerwca 2026 / Grzegorz Momot / PAP

Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do odbiorców w:

powiecie limanowskim,

myślenickim,

nowosądeckim,

nowotarskim,

tatrzańskim,

Nowym Sączu.

"Uwaga! Dziś (22.06) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Możliwe przerwy w dostawie prądu." - ostrzega.

