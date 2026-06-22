49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Po trzydniowych poszukiwaniach Dariusz R. został dziś wczesnym popołudniem zatrzymany w okolicach swego domu. To były funkcjonariusz policji, obecnie na emeryturze.

Moment zatrzymania 49-latka przez świętokrzyskich policjantów / Świętokrzyska Policja /

Dariusz R., przyznał się do zabicia swojego teścia i poważnego zranienia teściowej nożem.

Po zatrzymaniu trafił do szpitala, gdzie jest pod opieką lekarzy. Był bardzo wycieńczony i nie stawiał oporu podczas aresztowania.

Cała tragedia rozegrała się 19 czerwca w miejscowości Mierzawa; informacje od mieszkańców okazały się kluczowe przy zatrzymaniu mężczyzny .

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Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do szpitala. Jak mówią policjanci, był bardzo wycieńczony. Zajmują się nim lekarze. Kiedy tylko dadzą zgodę na przesłuchanie, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty - informuje Krzysztof Zasada.

Wiadomo, że Dariusz R. nie stawiał oporu zatrzymującym go funkcjonariuszom. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.

Wpadł w sąsiedztwie swego domu na porośniętej krzewami łące. Wcześniej poszukiwało go codziennie od 250 do 350 funkcjonariuszy. Skupiali się głównie na zalesionych terenach powiatu jędrzejowskiego.

Zatrzymany mężczyzna to były funkcjonariusz policji. Odszedł na emeryturę w lutym 2023 roku. To jest funkcjonariusz, który był związany głównie z pionem prewencji - wyjaśnił mł. insp. Kamil Tokarski.

Jak poinformowało szefostwo świętokrzyskiej policji, bardzo pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były informacje przekazywane przez okolicznych mieszkańców. Wiadomo też, że w szpitalu udało się już przesłuchać 76-letnią teściową napastnika. Jej stan zdrowia jest ciężki.

Tragedia w Mierzawie

Tragedia rozegrała się w piątkowe popołudnie, 19 czerwca, w miejscowości Mierzawa, położonej w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latek zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, a sprawca zbiegł z miejsca zbrodni.



