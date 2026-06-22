Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (TEEMA) wybrało podwrocławską Miękinię na lokalizację nowego parku technologicznego. Inwestycja, która może przyciągnąć miliardowe nakłady i stworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pracy, ma być przełomem w polsko-tajwańskiej współpracy technologicznej.

Tajwański park technologiczny powstanie pod Wrocławiem. Inwestycja TEEMA w Miękini szansą na tysiące miejsc pracy - zdjęcie ilustracyjne / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

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Decyzja o budowie parku technologicznego TEEMA w Polsce została ogłoszona pod koniec marca. Tajwańskie konsorcjum rozważało trzy lokalizacje: Łódź, Katowice oraz Miękinię pod Wrocławiem. Ostatecznie wybór padł na tę ostatnią, gdzie pierwotnie miał powstać zakład amerykańskiego Intela. Amerykański gigant wycofał się jednak z inwestycji w Europie z powodu problemów finansowych.

Inwestycja będzie "kamieniem milowym" w technologicznym i przemysłowym partnerstwie Polski i Tajwanu - podkreślił Tsai Sung-hui, zastępca sekretarza generalnego TEEMA, podczas otwarcia Taiwan Expo 2026 w Warszawie.

Miliardowe inwestycje i tysiące miejsc pracy

TEEMA zrzesza ponad 3 tysiące tajwańskich firm, które odpowiadają za jedną czwartą PKB Tajwanu. Przedstawiciele organizacji zapowiadają, że park technologiczny w Miękini może przyciągnąć inwestycje warte miliardy dolarów. Planowana powierzchnia parku to co najmniej 150 hektarów, a jego realizacja może przełożyć się na powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy.

Działka jest gotowa, więc wierzę, że inwestycja może się rozpocząć szybko - powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Podkreślił, że choć Intel wycofał się z projektu, przygotowania terenu nie zostały przerwane, a resort aktywnie poszukiwał nowego inwestora.

W parku technologicznym mają być rozwijane technologie związane z produkcją serwerów do sztucznej inteligencji oraz systemów wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych. Cynthia Kiang z Ministerstwa Gospodarki Tajwanu zaznaczyła, że konkretne firmy, które zainwestują w Miękini, ogłoszą swoje decyzje samodzielnie.

To będzie całe miasto technologiczne, takie jak na Tajwanie. Mogą tam być produkowane serwery AI, komponenty do samochodów elektrycznych. Pomoże w tym współpraca ElectroMobility Poland z Foxconnem - dodał Jaros.

Polska wygrała rywalizację o inwestycję

O tajwańską inwestycję starało się wiele państw europejskich, w tym Czechy, Niemcy i Francja. Wygraliśmy tę rywalizację, trzeba się z tego cieszyć - podsumował wiceminister Jaros.

Wydarzenie Taiwan Expo Europe odbywa się w Warszawie i potrwa do 24 czerwca. Tajwańskie firmy prezentują tam swoje możliwości technologiczne w kluczowych sektorach, takich jak transformacja cyfrowa, zielona energia i bezpieczeństwo.



