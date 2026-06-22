Czeska tenisistka Marketa Vondrousova została zawieszona na cztery lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku - poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA). Czeszka to zwyciężczyni Wimbledonu sprzed trzech lat.

Największym sukcesem w karierze czeskiej tenisistki jest zwycięstwo w Wimbledonie w 2023 roku. / Sidorjak Martin / PAP/CTK

Marketa Vondrousova, mistrzyni Wimbledonu 2023, została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się kontroli antydopingowej.

Zawieszenie obowiązuje do czerwca 2030 roku.

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"Vondrousova nie oddała próbki podczas próby kontrolnej przeprowadzonej poza zawodami w jej domu około godziny 20.00 dnia 3 grudnia 2025 roku" - podała ITIA w oświadczeniu.

Czeszka tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli poza zawodami, dlatego nie wpuszczono go do jej mieszkania.

Podczas rozprawy 26-latka powiedziała, że stres, zły stan psychiczny i obawy o bezpieczeństwo wpłynęły na jej decyzję o odmowie poddania się testowi. ITIA stwierdziła jednak, że dowody nie stanowią "przekonującego uzasadnienia" dla odmowy.

"Rozumiemy, że proces testowania jest niekomfortowy i przyjmujemy do wiadomości, że stanowi on dodatkowe obciążenie dla zawodników, których praca i tak wiąże się z wysokim poziomem presji oraz nieustanną obserwacją, jednak jest on niezbędny do ochrony uczciwej rywalizacji. Nieprzewidywalne kontrole to niezbędne narzędzie do ochrony czystego sportu" - powiedziała dyrektor generalna ITIA Karen Moorhouse, cytowana w oświadczeniu organizacji.

Ukarana jak za doping

Zgodnie z przepisami antydopingowymi, kara nałożona na tenisistkę musi być taka sama, jak w przypadku pozytywnego wyniku testu. Ma to na celu zapewnienie, że osoba stosująca doping nie będzie mogła odbyć krótszej kary zawieszenia za samą odmowę poddania się testowi.

Zawieszenie ma obowiązywać do 21 czerwca 2030 roku. Czeszka, najwyżej notowana na szóstym miejscu w światowym rankingu, może odwołać się od tej decyzji do Sądu Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

O potencjalnym zawieszeniu poinformowała już w kwietniu na serwerze iSport.cz, gdzie ona i jej prawnik Jan Exner opisali sytuację.

"Bardzo trudno mi o tym mówić, ale chcę być z wami szczera w kwestii mojego zdrowia psychicznego. Do niedawnego incydentu z kontrolą antydopingową doszło, ponieważ osiągnęłam punkt krytyczny po miesiącach stresu fizycznego i psychicznego" - napisała wówczas Czeszka na Instagramie.

Mistrzyni Wimbledonu, finalistka French Open

Największym sukcesem w karierze czeskiej tenisistki jest zwycięstwo w Wimbledonie w 2023 roku. Wygrała wówczas w finale singla kobiet z Tunezyjką Ons Jabeur 6:4, 6:4.

Jako 19-latka Marketa Vondrousova dotarła do finału Rollanda Garrosa (2019), w którym uległa Ashleigh Barty. Jest również wicemistrzynią olimpijską (2020/2021).

Marketa Vondrousova obecnie zajmuje odległe, 122. miejsce w światowym rankingu. Formalnie, ostatni jej oficjalny mecz WTA - podczas drugiej rundy turnieju w Adelajdzie - miał miejsce 14 stycznia. Czeszka nie wyszła wtedy jednak na kort - oddała mecz walkowerem z powodu kontuzji barku.