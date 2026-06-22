W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy posła PiS Radosława Fogla o wynagrodzenia dyrektorów szpitali i kondycję polskiej ochrony zdrowia. Czy państwo jest dziś w stanie utrzymać system po kolejnych podwyżkach dla personelu medycznego?

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Krzysztof Żochowski zarobił w ubiegłym roku około 1 mln zł, a Dariusz Gałecki blisko 864 tys. zł. Obaj związani są z PiS, obaj kierują szpitalami, które alarmują o problemach finansowych i niedoszacowaniu systemu ochrony zdrowia. Czy to dowód na patologie w zarządzaniu publiczną służbą zdrowia?

Radosława Fogla zapytamy także o narastający spór polsko-ukraiński. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i próbę załagodzenia konfliktu przed zwrotem Orderu Orła Białego. Czy polski prezydent niepotrzebnie zaostrza relacje z Kijowem? Jak PiS ocenia słowa ukraińskiego przywódcy i decyzję o odebraniu odznaczenia?

W rozmowie nie zabraknie również pytań o sytuację międzynarodową. Czy Donald Trump traci kontrolę nad własną polityką zagraniczną wobec Iranu i Bliskiego Wschodu? Jakie konsekwencje dla światowej gospodarki może mieć napięcie wokół cieśniny Ormuz i wzrost cen ropy? Czy nowa odsłona gospodarczej wojny między USA i Chinami może odbić się na Europie i Polsce?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe! Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video