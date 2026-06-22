Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o powołaniu nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka oraz prof. Mariusz Bidziński.

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Zmiany w radzie nadzorczej nastąpiły po publikacjach medialnych ujawniających, że lekarz Dawid Kacprzyk - koordynator SOR-u i radny KO - w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobił w ubiegłym roku aż 1,6 mln złotych.

"Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. Oficjalnie. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński" - napisał Trzaskowski na portalu X. "Ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną" - dodał.

Nowa rada nadzorcza to osoby z bogatym dorobkiem zawodowym. Anna Walicka-Dąbrowska to radca prawny z doświadczeniem w organach samorządu terytorialnego oraz kancelariach prawnych, specjalizująca się w prawie cywilnym i rodzinnym.

Prof. Mariusz Bidziński jest uznanym ginekologiem-onkologiem, profesorem nauk medycznych i krajowym konsultantem w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka to wieloletnia pracowniczka Urzędu m.st. Warszawy, posiadająca szerokie doświadczenie w administracji publicznej.

Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej to efekt nie tylko medialnych doniesień, ale także trwających kontroli. W Szpitalu Południowym prowadzone są obecnie postępowania przez stołeczny ratusz, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także prokuraturę i Naczelną Izbę Lekarską. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że śledczy sprawdzą, czy prezydent Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w placówce. Kontrole prowadzi również Państwowa Inspekcja Pracy.

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