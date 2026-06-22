Nowa rada nadzorcza to osoby z bogatym dorobkiem zawodowym. Anna Walicka-Dąbrowska to radca prawny z doświadczeniem w organach samorządu terytorialnego oraz kancelariach prawnych, specjalizująca się w prawie cywilnym i rodzinnym.

Prof. Mariusz Bidziński jest uznanym ginekologiem-onkologiem, profesorem nauk medycznych i krajowym konsultantem w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka to wieloletnia pracowniczka Urzędu m.st. Warszawy, posiadająca szerokie doświadczenie w administracji publicznej.

Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej to efekt nie tylko medialnych doniesień, ale także trwających kontroli. W Szpitalu Południowym prowadzone są obecnie postępowania przez stołeczny ratusz, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także prokuraturę i Naczelną Izbę Lekarską. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że śledczy sprawdzą, czy prezydent Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w placówce. Kontrole prowadzi również Państwowa Inspekcja Pracy.