Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o powołaniu nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka oraz prof. Mariusz Bidziński.
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Zmiany w radzie nadzorczej nastąpiły po publikacjach medialnych ujawniających, że lekarz Dawid Kacprzyk - koordynator SOR-u i radny KO - w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobił w ubiegłym roku aż 1,6 mln złotych.
"Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. Oficjalnie. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński" - napisał Trzaskowski na portalu X. "Ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną" - dodał.