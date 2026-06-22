​Wyniki najnowszych badań są alarmujące. Aż 75 proc. rodziców korzysta ze smartfonów (lub innych urządzeń mobilnych) podczas posiłków z dziećmi. Zamiast budować relacje, uciekamy w wirtualny świat, dając zły przykład najmłodszym. Sprawdź, dlaczego korzystanie z telefonów przy stole to poważne zagrożenie dla więzi rodzinnych i prawidłowego rozwoju dziecka.

Aż 75 proc. rodziców korzysta ze smartfonów lub innych urządzeń mobilnych podczas posiłków z dziećmi (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Badanie: Aż 75 proc. dorosłych używa m.in. smartfonów podczas jedzenia z najmłodszymi.

Niestety, małe dzieci chętnie powielają te nawyki.

Eksperci alarmują: Telefony niszczą rodzinne relacje.

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Smartfony przy stole: Szokujące wyniki badań z USA

Badanie opublikowane na łamach "JAMA Pediatrics", w którym przeanalizowano ponad 350 amerykańskich rodzin, nie pozostawia złudzeń. Aż 75 proc. rodziców przyznaje, że sięga po smartfon czy tablet w trakcie jedzenia. Jak się okazało, najmłodsi naśladują te zachowania. Podobny nawyk prezentuje już 70 proc. dzieci w wieku 4-10 lat.

Codzienne korzystanie z mediów znacznie bardziej wniknęło w nasze życie, aniżeli zdajemy sobie z tego sprawę - ostrzega jedna z autorek badania, prof. Cecilia Sada Garibay z University of Arizona (USA), która jest socjolożką mediów.

Złe nawyki zaczynają się w domu, a nie w szkole

W wypowiedzi dla stacji CNN specjalistka podkreśla, że sięganie po urządzenia mobilne przy stole nie tylko daje zły przykład dzieciom, ale również niszczy wzajemne relacje. Choć w wielu państwach, także w Polsce, trwają dyskusje o tym, jak ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach, jak się okazuje, problem ma swoje źródło w nieco innym miejscu. To właśnie w domach dzieci nabywają złe nawyki cyfrowe.

Dlaczego wspólny posiłek jest tak ważny dla rodziny?

Od lat eksperci zwracają uwagę na korzyści płynące ze wspólnego spożywania posiłków. Taki spędzony razem czas nie tylko pozytywnie wpływa rodzinne relacje czy stan emocjonalny pociech, ale również kształtuje u nich pożądane postawy.

Z analiz wynika, że dzieci jedzące posiłki wspólnie z rodzicami częściej zdrowo się odżywiają, zdecydowanie rzadziej mają nadwagę i otyłość, a w późniejszym wieku rzadziej sięgają po używki.

Zdaniem prof. Anne Fishel z Harvard Medical School, która zainicjowała projekt Family Dinner Program, spotkanie przy stole to niezwykle ważny rytuał wzmacniający więzi rodzinne. To z kolei poprawia u dzieci poczucie bezpieczeństwa i tożsamości.

Kiedy smartfon nie stanowi problemu? Wyjątki od reguły

Okazuje się jednak, że technologia nie zawsze musi być destrukcyjna. Prof. Cecilia Sada Garibay przyznaje, że korzystanie ze smartfonów jest dopuszczalne, a w określonych warunkach może być nawet korzystne.

Dzieje się tak wtedy, gdy rodzice i dzieci wymieniają się zdjęciami lub filmami, wspólnie je komentując lub oglądając jednocześnie to samo. Problemem i zjawiskiem wyniszczającym relacje jest indywidualne korzystanie z urządzeń mobilnych, bez żadnego związku z tym, co akurat robią inni członkowie rodziny.

Często jest tak, że rodzice i dzieci są razem podczas posiłku, lecz każde z nich znajduje się w innym świecie - podsumowuje specjalistka.