Do groźnego incydentu doszło na przejeździe kolejowo-drogowym między Gorzowem Wielkopolskim a Gorzowem Wielkopolskim Zieleniec. Kierowca auta osobowego zignorował przepisy i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg POLREGIO. Tylko szybka reakcja maszynisty i łut szczęścia zapobiegły tragedii.

/ Polregio /

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 9 czerwca. Kierowca białego kombi, nie zważając na znaki i sygnalizację, wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy zbliżał się pociąg POLREGIO z kilkudziesięcioma pasażerami na pokładzie.

Maszynista natychmiast podjął próbę awaryjnego hamowania. Od zderzenia z pociągiem dzieliło go zaledwie kilka metrów.

Na szczęście kierujący samochodem zdążył w ostatniej chwili opuścić przejazd.

Materiał już u służb

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną w pociągu. Nagranie trafiło już do odpowiednich służb, które prowadzą postępowanie w tej sprawie.

To kolejny przypadek, który mógł zakończyć się tragicznie.

Kolejarze z POLREGIO przypominają, że „lekceważenie przepisów i zasad bezpieczeństwa to narażanie na utratę życia i zdrowia pasażerów, maszynistów oraz obsługi pociągów”.

Wskazują również na poważne konsekwencje takich zdarzeń – od opóźnień i zmian w komunikacji, po kosztowne naprawy uszkodzonych składów.