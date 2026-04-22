Szynobus potrącił dwie nastolatki przebiegające przez tory w okolicach Marszewa w województwie zachodniopomorskim. Jedna z nich zmarła na miejscu.
- Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do wypadku doszło w środę przed godz. 14, na terenie leśnym w pobliżu Goleniowa. Jednotorowa na tym odcinku linia kolejowa nr 402 prowadzi w kierunku Kołobrzegu i Koszalina.
Jedna z nastolatek poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego - przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
Druga z poszkodowanych w stanie ciężkim z urazem głowy i brzucha została przekazana załodze Lotniczego Śmigłowca Ratunkowego.
Organizowana jest ewakuacja około stu podróżnych ze składu relacji Szczecin - Główny Koszalin. Drużyna konduktorska prawdopodobnie przeprowadzi ich 700-800 metrów przez las, do najbliższego miejsca, gdzie mogą podjechać autobusy - powiedział dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Chańko.
Linią 402 kursują tylko pociągi Polregio. Ruch pociągów jest wstrzymany i tak będzie jeszcze przynajmniej do godziny 19:00. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.