Autostrada A6 w kierunku polsko-niemieckiej granicy była zablokowana po poważnym wypadku, do którego doszło na wysokości Szczecina. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką dwie osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu na A6 pod Szczecinem trwały trzy godziny.

Do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką doszło dziś około godziny 11:30 na odcinku autostrady A6 między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica.

Dokładne okoliczności wypadku nie są znane. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powiedział, że osobówka "wbiła się" w ciężarówkę.

Ranne zostały dwie osoby. Nie wiadomo, jaki jest stan poszkodowanych.

Autostrada jest zablokowana

Po wypadku zachodnia jezdnia autostrady w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo - Pomellen i dalej w stronę Berlina została zablokowana. Na miejscu są służby ratunkowe - mówił Mateusz Grzeszczuk.

Po godz. 14:30 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o udrożnieniu odcinka A6 między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica, w kierunku miasta i polsko-niemieckiej granicy.

"Zakończenie utrudnień. Wznowiono przejazd dwoma pasami ruchu" - przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.

