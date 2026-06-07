Rafał Sonik, biznesmen i przede wszystkim kierowca rajdowy, będzie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Radkowski.

Rafał Sonik nowym kandydatem na prezydenta Krakowa? na zdjęciu podczas uroczystego zakończenia sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu, kwiecień 2026 r. / Pawel Murzyn/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Szef rządu Donald Tusk chciał postawić na kogoś spoza polityki - usłyszał w kuluarach nasz dziennikarz. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli.

Wtedy ewentualną porażkę można zrzucić na karb samego kandydata, a nie na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum.

Premier rozważał profesorów dwóch krakowskich uczelni, ale ci nie chcą brać udziału w wyborach. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika, który kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie.

Donalda Tuska to cieszy, bo to rozpoznawalna postać.

Sonik wygrał Rajd Dakar 11 lat temu, a w kilku innych edycjach stawał na podium, więc doskonale sprawdza się warunkach trudnej rywalizacji.

Ostatnio jest o Soniku głośno również z innych, bardziej osobistych względów. Nazwisko kandydata ma odciągnąć uwagę mediów od przypominania o porażce Miszalskiego.

Pod znakiem zapytania stoi jednak jutrzejsza prezentacja kandydata. Choć premier mówił w piątek, że zrobi to w poniedziałek, to jego najbliższe otoczenie na razie nic o tym nie wie, podobnie jak kandydat.



Kto już zgłosił swoją kandydaturę?

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Prezydent Miszalski odwołany w referendum

W referendum 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory przedterminowe w mieście powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Zdaniem inicjatora krakowskiego referendum Jana Hoffmana, przyspieszone wybory na prezydenta miasta Krakowa prawdopodobnie 23 sierpnia 2026 roku.