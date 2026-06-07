Iran poinformował o wystrzeleniu w kierunku Izraela pocisków balistycznych. To odpowiedź Iranu na izraelskie ataki w Libanie. Izrael informuje o przechwyceniu kilku rakiet, ale uderzenie trwa. To pierwszy taki incydent od ogłoszenia zawieszenia broni 8 kwietnia i poważna eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie.
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Według izraelskich władz, cztery rakiety zostały wystrzelone z terytorium Iranu w kierunku północnego Izraela. Atak był odpowiedzią na izraelski nalot w Bejrucie, do którego doszło wcześniej tego samego dnia. Izraelskie Siły Obronne (IDF) poinformowały, że systemy obrony powietrznej zostały uruchomione, a w północnych regionach kraju rozległy się syreny alarmowe.
Wcześniej IDF przekazały, że są przygotowane na ostrzał rakietowy Izraela ze strony Iranu w najbliższych godzinach, po wcześniejszym ataku na Hezbollah w Bejrucie. Niedługo później armia USA wydała krótki komunikat, stwierdzając, że pozostaje w gotowości na wydarzenia na Bliskim Wschodzie.