Wcześniej w niedzielę Sztab Generalny ukraińskiej armii przekazał, że w budynku wybuchł pożar, który jednak został ugaszony w ciągu godziny. Nikt nie zginął ani nie został ranny.

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Obiekt, znajdujący się w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla, przeznaczony jest do długoterminowego, bezpiecznego przechowywania zużytego paliwa z reaktorów ukraińskich elektrowni jądrowych.

Cytowany w wydanym wcześniej komunikacie agencji dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi podkreślił, że ataki na obiekty jądrowe są całkowicie niedopuszczalne i naruszają kluczowe zasady bezpieczeństwa jądrowego, a w szczególności Siedem Niezbędnych Filarów Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Fizycznej MAEA w czasie konfliktu zbrojnego.