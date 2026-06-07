Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w niedzielę wieczorem, że atak rosyjskiego drona, który uszkodził budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego, znajdującego się 15 km od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, nie spowodował skażenia, a poziom promieniowania nie uległ zmianie.
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Atak drona spowodował znaczące zniszczenia strukturalne, również w ulokowanym tam biurze MAEA. Nie doszło jednak do skażenia radioaktywnego - poinformowała we wpisie na platformie X agencja, która na miejsce zdarzenia wysłała ekspertów.