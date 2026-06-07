Ulva, niewielka wyspa na zachodnim wybrzeżu Szkocji, od tego lata będzie zamknięta dla turystów w każdą niedzielę. Decyzja ta jest odpowiedzią na bezprecedensowy wzrost liczby odwiedzających, który przerósł możliwości lokalnej społeczności i infrastruktury. Mieszkańcy podkreślają, że potrzebują czasu na odpoczynek i przygotowanie się do kolejnych tygodni sezonu turystycznego.

Widok na wyspę Ulva / Shutterstock

Ulva, niewielka szkocka wyspa na Hebrydach Wewnętrznych, od tego lata będzie zamknięta dla turystów w każdą niedzielę.

Decyzja to odpowiedź na gwałtowny wzrost liczby odwiedzających po emisji programu "Banjo and Ro’s Grand Island Hotel" w BBC Scotland.

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Ulva - wyspa, która przyciąga coraz więcej turystów

Ulva to malownicza wyspa położona w archipelagu Hebrydy Wewnętrzne, tuż przy zachodnim wybrzeżu Szkocji. Wyspa nie posiada utwardzonych dróg, a jej stała populacja liczy zaledwie 16 osób. Przez lata Ulva była miejscem spokojnym, odwiedzanym głównie przez miłośników przyrody i pieszych wędrówek. w ostatnich miesiącach sytuacja diametralnie się zmieniła.

Wystarczył program w telewizji - nagły wzrost popularności Ulvy

Przełomowym momentem dla Ulvy okazała się emisja programu "Banjo and Ro’s Grand Island Hotel" na antenie BBC Scotland. Program dokumentował wysiłki projektanta wnętrz Banjo Beale’a i jego męża Ro Christophera, którzy podjęli się renowacji zabytkowego domu. Dzięki telewizyjnej popularności wyspa zyskała rozgłos w całej Wielkiej Brytanii, a liczba turystów zaczęła gwałtownie rosnąć.

"Nikt nie przewidział takiego zainteresowania"

Jak podkreślają mieszkańcy, skala zainteresowania Ulvą przerosła ich najśmielsze oczekiwania. "Nikt z nas nie przewidział, jak znaczący będzie wzrost liczby odwiedzających. Aby dać sobie i innym mieszkańcom szansę na odpoczynek i przygotowanie się do kolejnego tygodnia, podjęliśmy trudną decyzję o nieotwieraniu wyspy w niedziele tego lata" - poinformowano na oficjalnym profilu Ulva Ferry na Facebooku.

Ograniczenia w ruchu turystycznym - jak to działa?

Decyzja o zamknięciu wyspy dla turystów w niedziele oznacza, że prom pasażerski kursujący na żądanie między Ulvą a wyspą Mull nie będzie pływał w te dni. Wyjątek stanowią osoby, które mają zarezerwowany nocleg na Ulvie - dla nich operatorzy promu zapewnią indywidualną przeprawę. Sezonowe kursy promu rozpoczęły się 31 marca i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Własność społeczności

Ulva od 2018 roku jest własnością lokalnej społeczności, zarządzanej przez North West Mull Community Woodland Company. Historyczny wykup wyspy przez mieszkańców miał na celu ochronę jej unikalnego charakteru i przyrody. Jednak, jak podkreśla Andy Primrose, prowadzący niewielki hostel na wyspie, możliwości są ograniczone: "Wszystko sprowadza się do pojemności. Wszystkie te biznesy opierają się na pojedynczych osobach, a na wyspie mieszka tylko 16 osób, z czego część to dzieci. Istnieje naturalny limit tego, co możemy zrobić".

Odpoczynek i ochrona lokalnej społeczności

Mieszkańcy podkreślają, że niedzielne zamknięcie wyspy to nie tylko kwestia logistyki, ale także troski o dobrostan lokalnej społeczności. "Potrzebujemy chwili wytchnienia, by móc normalnie funkcjonować i cieszyć się własnym domem. Chcemy, by Ulva pozostała miejscem wyjątkowym, zarówno dla nas, jak i dla odwiedzających" - tłumaczą.

Overtourism - problem nie tylko Ulvy

Ulva dołącza do rosnącej liczby miejsc na świecie, które muszą mierzyć się z problemem overtourismu, czyli nadmiernego napływu turystów. Podobne ograniczenia wprowadzają m.in. Wenecja, Barcelona czy niektóre wyspy greckie. Eksperci podkreślają, że zrównoważona turystyka to jedyna droga do zachowania unikalnych miejsc dla przyszłych pokoleń.