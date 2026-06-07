Armeńska Centralna Komisja Wyborcza podała pierwsze częściowe wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich. Dane obejmują 1,33 proc. wszystkich głosów. Według nich wygrywa Umowa Społeczna premiera Nikola Paszyniana, która zdobyła 57 proc. podliczonych głosów. Na drugim miejscu jest sojusz Silna Armenia z 21 proc. głosów. Trzecią pozycję zajął sojusz Blok Armenia z 8 proc., a czwartą - ugrupowanie Kwitnąca Armenia. Wszystkie trzy główne siły opozycyjne to ugrupowania dążące do ponownego zbliżenia z Rosją.
- Wybory są ważnym testem dla premiera Nikola Paszyniana, który stawia na normalizację stosunków z Azerbejdżanem i zacieśnianie więzi z Zachodem, ograniczając zależność od Rosji.
- Główne partie opozycyjne chcą za to sojuszu z Rosją i krytykują Paszyniana za ustępstwa wobec Azerbejdżanu.
- Opozycja twierdzi, że Paszynian stosuje represje, by manipulować wynikami i utrzymać władzę.
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Frekwencja we wszystkich obwodach wyniosła 58,97 proc.
Głosowanie zakończyło się o godz. 20 czasu miejscowego (godz. 18 w Polsce). Wybory wyłonią co najmniej 101 posłów, którzy zasiądą na pięć lat w jednoizbowym parlamencie. Liczba objętych mandatów może być większa, armeńska ordynacja wyborcza przewiduje mechanizmy wyrównawcze, które mają zagwarantować stabilną większość. W obecnej kadencji jest 107 parlamentarzystów.
Według przedwyborczych sondaży faworytem wyborów jest partia Paszyniana, ale w badaniach dużą grupę stanowiły osoby niezdecydowane lub odmawiające odpowiedzi.