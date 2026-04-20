Rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa Placu Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Mieszkańców czekają nie tylko nowe tereny zielone i wygodniejsze chodniki, ale także zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu tramwajów. Prace potrwają do końca 2026 roku.

Plac Narutowicza w Warszawie już wkrótce przejdzie prawdziwą metamorfozę. W ramach inwestycji pojawią się nowe drzewa, pergole zapewniające cień w upalne dni oraz niska roślinność, krzewy i rabaty kwiatowe.

Zielone będzie także torowisko tramwajowe, które pokryje rozchodnik. Takie rozwiązanie nie tylko poprawi estetykę, ale również wyciszy hałas w tej części miasta - informują przedstawiciele inwestora.



Plac Narutowicza dla wszystkich

Nowy Plac Narutowicza ma być przyjazny nie tylko dla spacerowiczów, ale także rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami. Piesi będą mogli korzystać z równych, granitowych chodników, a rowerzyści zyskają kontrapas na ulicy Akademickiej.

Dwa przystanki tramwajowe zostaną wydłużone, by mogły obsłużyć nawet najdłuższe składy. Po przebudowie samochody będą parkować w wyznaczonych zatokach, a szerokie chodniki ułatwią poruszanie się pieszym.

Projektanci zadbali także o dostępność - przewidziano pasy prowadzące i pola uwagi dla osób z niepełnosprawnościami, a układ przejść przez tory zostanie skorygowany.



Zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej

Pierwsze prace ruszają w poniedziałek (20 kwietnia). Rano zamknięta została jezdnia łącząca ulicę Akademicką z Placem Narutowicza. Nie będzie tamtędy przejazdu ani dla samochodów, ani dla pieszych.

Zmiany obejmą także parkowanie - nie będzie można zostawić auta przy zamkniętej drodze oraz na kilku miejscach przy Akademickiej.

23 kwietnia rozpoczną się prace przy przystanku tramwajowym naprzeciwko kościoła, a lewy pas jezdni ulicy Grójeckiej w stronę Wawelskiej zostanie wygrodzony.



Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej

W miniony weekend tramwajarze wymienili około 100 metrów toru przy peronie dla linii kończących trasę na placu.

Tydzień później, od 27 kwietnia do 3 maja, tramwaje nie będą jeździły od Placu Narutowicza do pętli P+R Al. Krakowska i Banacha. W tym czasie prowadzone będą prace przy torach i przystankach po stronie kościoła oraz przyłączanie nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego.

Tramwaje linii 1, 7, 9, 14 i 15 będą kursować do Placu Narutowicza, a linie 22 i 25 zakończą trasę na Placu Starynkiewicza. Na wyłączonym odcinku pojawi się autobus zastępczy Z-9, a dodatkowe autobusy będą kursować do skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Hynka.



Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.