Duński piłkarz Christian Eriksen upadł na boisku podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Spotkanie przerwano. Na szczęście piłkarz samodzielne podniósł się z murawy, lekarze zapewnili, że czuje się dobrze. Kibicom stanęły przed oczami dramatyczne sceny z Euro w 2021 roku. Wówczas życie Eriksena było zagrożone, piłkarz był reanimowany na boisku.

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Była 65. minuta meczu w Odense. Dania prowadziła z Ukrainą 2:1 - spotkanie miało charakter towarzyski, gdyż żadna z tych reprezentacji nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie.

Eriksen nagle złapał się za klatkę piersiową i runął na ziemię. 

Kibice w tym momencie zamarli, bo wszyscy dobrze pamiętali dramatyczne sceny z mistrzostwa Europy w 2021 roku.   

12 czerwca podczas meczu z Finlandią Eriksen stracił przytomność, doznał nagłego zatrzymania krążenia i upadł na murawę. Został poddany reanimacji, a następnie przetransportowany do szpitala. Po kilku dniach wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD).

Pomocnik powrócił do międzynarodowego futbolu 26 marca 2022 roku. Od września ubiegłego roku jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.

Na szczęście niedzielny incydent nie był - jak się wydaje - tak groźny. Na boisko wbiegła ekipa medyczna, po kilku minutach Eriksen samodzielnie wstał, dostając od kibiców owację.

"Christian Eriksen jest przytomny i czuje się dobrze" - poinformowała duńska federacja w oświadczeniu na portalu X.

Piłkarz udał się do szpitala. Tam ma zostać dokładnie przebadany.

Mecz nie został dokończony.

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