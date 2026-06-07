Kibice w tym momencie zamarli, bo wszyscy dobrze pamiętali dramatyczne sceny z mistrzostwa Europy w 2021 roku.

12 czerwca podczas meczu z Finlandią Eriksen stracił przytomność, doznał nagłego zatrzymania krążenia i upadł na murawę. Został poddany reanimacji, a następnie przetransportowany do szpitala. Po kilku dniach wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD).

Pomocnik powrócił do międzynarodowego futbolu 26 marca 2022 roku. Od września ubiegłego roku jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.

Na szczęście niedzielny incydent nie był - jak się wydaje - tak groźny. Na boisko wbiegła ekipa medyczna, po kilku minutach Eriksen samodzielnie wstał, dostając od kibiców owację.