Duński piłkarz Christian Eriksen upadł na boisku podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Spotkanie przerwano. Na szczęście piłkarz samodzielne podniósł się z murawy, lekarze zapewnili, że czuje się dobrze. Kibicom stanęły przed oczami dramatyczne sceny z Euro w 2021 roku. Wówczas życie Eriksena było zagrożone, piłkarz był reanimowany na boisku.
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Była 65. minuta meczu w Odense. Dania prowadziła z Ukrainą 2:1 - spotkanie miało charakter towarzyski, gdyż żadna z tych reprezentacji nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie.
Eriksen nagle złapał się za klatkę piersiową i runął na ziemię.