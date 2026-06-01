W Szczecinie rozpoczęła się budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci – największego tego typu obiektu w kraju. Inwestycja, realizowana przy ul. Unii Lubelskiej, pochłonie niemal 300 mln zł, które pochodzą z rządowego Funduszu Medycznego.

Nowoczesny, pięciokondygnacyjny budynek powstaje przy głównym wjeździe do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM). Na dachu zaplanowano lądowisko dla śmigłowców, a na parterze - dziecięcy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). W centrum znajdą się m.in. kliniki chirurgii onkologicznej, urologii, ortopedii, oddział anestezjologii oraz blok operacyjny.

Jak podkreślił prof. Tomasz Byrski, prorektor PUM ds. klinicznych, będzie to nie tylko centrum leczenia zabiegowego, ale także diagnostycznego, intensywnej terapii i leczenia wielospecjalistycznego.

Budowa potrwa nieco ponad półtora roku. W miejscu dawnego parkingu powstaną dwa podziemne łączniki do istniejącej części szpitala - jeden z nich będzie służył do transportu dorosłych pacjentów przetransportowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dziecięcy pacjent urazowy będzie trafiał na poziom zero, na dziecięcy SOR. Pacjent dorosły na poziomie minus 1 i dalej tunelem - wyjaśnił dyrektor USK nr 1 dr hab. Konrad Jarosz. Ta inwestycja rozwiązuje kilka problemów, m.in. z funkcjonującym obecnie naziemnym lądowiskiem - podkreślił.

Dyrektor zaznaczył, że przeniesienie kilku pediatrycznych klinik do nowego obiektu pozwoli gruntownie zmodernizować opuszczone oddziały, sale zabiegowe. Pozostaną tam jednak funkcje związane z pediatrią, m.in. leczenie chorób rzadkich i cukrzycy.

Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 300 mln zł, z czego ponad 200 mln zł pochłonie sam budynek z lądowiskiem. Finansowanie inwestycji zapewnił Fundusz Medyczny.

Nowy obiekt będzie miał powierzchnię blisko 16 tys. m kw. W piwnicy znajdą się m.in. rezonans, pracownie USG i RTG. Na parterze powstanie dziecięcy SOR i zespół poradni, na pierwszym piętrze - blok operacyjny z oddziałem chirurgii jednego dnia, na drugim - oddział intensywnej terapii i chirurgii dziecięcej, a na najwyższej kondygnacji - oddział ortopedii i onkologii narządu ruchu.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma ADAMIETZ.

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego uświetniło odczytanie przez 15-letniego ucznia "listu dla przyszłości", który trafił do kapsuły czasu umieszczonej w fundamentach budynku. "To, co robimy, świeci dalej, niż nam się wydaje. Tak jak światło gwiazdy dociera do nas po latach. Kiedy otworzycie tę kapsułę, za 100 lat (...) może w tym szpitalu lekarze codziennie będą walczyć o ludzkie zdrowie, wykorzystując najnowsze zdobycze medycyny. Będą rozjaśniać twarze pacjentów, których schorzenia dziś wydają się nieuleczalne" - napisał.