Na plaży w Jarszewku nad Zalewem Szczecińskim, znaleziono martwego delfina. To niezwykłe zdarzenie w tej części Polski, jednak eksperci zwracają uwagę, że podobne przypadki zdarzają się coraz częściej. Przyczyny śmierci zwierzęcia będą teraz szczegółowo badane przez naukowców

Na plaży w Jarszewku pod Stepnicą wody Zalewu Szczecińskiego wyrzuciły na brzeg ciało martwego delfina - poinformowała Gmina Stepnica na swoim profilu na Facebooku.

Prawdopodobnie jest to delfin zwyczajny - jeden z najpospolitszych gatunków waleni na świecie. Zamieszkuje on niemal wszystkie morza strefy tropikalnej i umiarkowanej. Jednak w Bałtyku pojawia się bardzo rzadko.

W ostatnich latach, jak zauważają eksperci, obserwuje się wzrost liczby takich przypadków, co może mieć związek ze zmianami klimatycznymi.

Ciało ssaka zostało zabezpieczone przez odpowiednie służby i przekazane do badań naukowych. Biolodzy morscy będą analizować przyczyny śmierci zwierzęcia.

Specjaliści nie mają wątpliwości, że zmiany klimatyczne wpływają na migracje wielu gatunków morskich.

Pojawianie się delfinów w Bałtyku może być jednym z sygnałów, że środowisko naturalne przechodzi poważne przeobrażenia.



