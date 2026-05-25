​Koniec spekulacji w Krakowie. Mariusz Jop pozostanie trenerem piłkarzy Wisły, którzy wywalczyli awans do ekstraklasy. Nowa umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku.

Piłkarze Wisły Kraków cieszą się razem ze swymi kibicami z awansu do Ekstraklasy po meczu ostatniej kolejki piłkarskiej 1. ligi z Pogonią Siedlce / Łukasz Gągulski / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

"Mariusz Jop będzie prowadził Wisłę Kraków w kolejnym sezonie. Szkoleniowiec, który przejął odpowiedzialność za drużynę i konsekwentnie realizował założony plan pracy, pozostanie na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Cieszymy się, że trener zostaje z nami" - czytamy w klubowym komunikacie, który ucina spekulacje medialne dotyczące zmiany na stanowisku trenera krakowskiej drużyny.

Dominacja Wisły prowadzonej przez Jopa

47-letni Mariusz Jop trenerem Wisły został 24 września 2024 roku, zastępując Kazimierza Moskala. Od tego momentu "Biała Gwiazda" rozegrała 68 oficjalnych spotkań, z których 40 wygrała, 16 zremisowała oraz 12 przegrała, uzyskując średnią 2 punkty na mecz.

W zakończonym sezonie prowadzona przez Jopa drużyna zdominowała rozgrywki 1. ligi. Wisła zdobyła 71 punktów, była liderem od pierwszej do ostatniej kolejki, a nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław uzyskała dziewięć punktów przewagi.

Dotychczasowa umowa szkoleniowca obowiązywała do zakończenia obecnego sezonu.

Trener Wisły Kraków Mariusz Jop. / Łukasz Gągulski / PAP

Mariusz Jop - jako piłkarz Wisły Kraków, trzykrotnie został mistrzem Polski (2001, 2003, 2004) oraz dwukrotnie zdobył Puchar Polski (2002 oraz 2003).