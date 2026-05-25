Główny Inspektorat Sanitarny przygotował nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania miejskich tężni solankowych. Przestają one pełnić funkcje uzdrowiskowe, a stają się w dużej mierze jedynie... dekoracją.

Tężnia solankowa w Krakowie / Wojciech Matusik / East News

Impulsem do zmian były wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy wykryli szkodliwe bakterie w mgiełce unoszącej się wokół tężni znajdującej się w Nowej Hucie .

Solanka, która w nich krąży, zawiera drobnoustroje chorobotwórcze, bakterie kałowe, takie jak Escherichia coli, Enterococcus faecalis oraz Clostridium perfringens, których obecność w solance, czyli substancji przeznaczonej do inhalacji, nie jest dopuszczalna zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia - mówiła prof. Katarzyna Wolny-Koładka, która wraz z doktorantem Stanisławem Bodziackim analizowała skład mikrobiologiczny solanki w krakowskich tężniach.

Problem wynika przede wszystkim z zamkniętego obiegu solanki w tężniach miejskich, gdzie ciecz krąży przez cały sezon - w przeciwieństwie do uzdrowiskowych tężni, gdzie świeża solanka jest regularnie dostarczana.

Nowe wytyczne dotyczące miejskich tężni

Według najnowszych wytycznych miejskie tężnie nie pełnią już funkcji leczniczych i nie mogą być traktowane jak obiekty uzdrowiskowe. Ich podstawowym przeznaczeniem jest rekreacja oraz... poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

Sanepid przygotował także nowe regulaminy korzystania z tężni. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, na terenie tężni pojawił się bezwzględny zakaz zanurzania rąk w solance oraz zakaz wprowadzania zwierząt. Ma to ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia instalacji i pogorszenia jakości rozpylanej mgiełki.

W najbliższym czasie na miejskich tężniach w całej Polsce pojawią się nowe oznaczenia graficzne. Będą przypominały m.in. o zakazie dotykania konstrukcji tężni. Obok znajdą się również numery alarmowe, takie jak 112 - za ich pośrednictwem będzie można zgłaszać przypadki niszczenia urządzeń lub naruszania zasad korzystania z obiektów.

Nowe wytyczne mają ujednolicić zasady funkcjonowania miejskich tężni i zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z tych popularnych miejsc rekreacji.