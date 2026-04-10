Od soboty, 11 kwietnia, Warszawiaków czekają poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym i drogowym w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Towarowej. Rozpoczyna się tam przebudowa torowiska oraz przystanków przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prace potrwają około półtora miesiąca, a zmiany dotkną zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców.


Przebudowa na Grzybowskiej i Towarowej - co się zmieni?

W sobotę, 11 kwietnia, tramwajarze rozpoczną długo wyczekiwaną przebudowę przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Towarowej. Remont obejmie również przystanki przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnia tak duża naprawa w tym miejscu miała miejsce w 2001 roku.   

Roboty są skoordynowane z przebudową ulicy Grzybowskiej, prowadzoną przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.   

W pierwszym etapie, w weekend, tramwajarze zamontują tymczasowy rozjazd nakładkowy w rejonie Ronda Daszyńskiego. W tym czasie konieczne będzie wstrzymanie ruchu tramwajowego na dłuższym odcinku ul. Towarowej - między przystankami Okopowa i Plac Zawiszy.

Zmiany w kursowaniu tramwajów i nowe linie

W związku z pracami od soboty wstrzymane zostanie kursowanie tramwajów linii 1 i 27, a linie 22 i 24 pojadą zmienionymi trasami. 

Uruchomione zostaną także dwie linie tramwajowe uzupełniające - 71 i 72 - oraz zastępcza linia autobusowa Z-1.

  • Tramwaje linii 22 będą kursowały między Rondem Wiatraczna a pętlą Banacha, omijając zamknięty odcinek. 
  • Składy linii 24 dojadą do Ronda Daszyńskiego, a dalej - jako linia 72 - pojadą do pętli Piaski. 
  • Linia 71 połączy Żerań Wschodni lub Annopol z Cmentarzem Wolskim. 
  • Autobusy Z-1 będą kursowały z pętli Esperanto do Placu Starynkiewicza.

Od poniedziałku, 13 kwietnia, tramwaje jadące od strony Ochoty i Centrum dojadą przez Plac Zawiszy do Ronda Daszyńskiego, gdzie będą zawracać. Na tory wróci "jedynka", ale na krótszej trasie - z P+R Al. Krakowska do Ronda Daszyńskiego. 

Zawieszone pozostanie kursowanie linii 27, a linie 22, 71, 24 i 72 nie zmienią się. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia 74 z Ronda Wiatraczna do Ronda Daszyńskiego.

Utrudnienia dla kierowców

Na zmiany w ruchu muszą przygotować się także kierowcy. Od soboty zamknięty będzie przejazd przez tory na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej

Wyjeżdżający z obu stron ulicy Grzybowskiej będą mogli skręcić tylko w prawo i zawrócić przy Chłodnej lub na Rondzie Daszyńskiego. Na samej Towarowej zostaną wygrodzone lewe pasy obu jezdni, a ruch będzie odbywał się dwoma pasami w każdym kierunku.


Kolejne etapy remontów w Warszawie

Przerwa w ruchu tramwajów na Towarowej potrwa do końca maja.

Przebudowa na skrzyżowaniu z Grzybowską to pierwszy etap prac w tym miejscu. Chcemy wyremontować tory na całej ul. Towarowej - od Okopowej do Pl. Zawiszy. Rozbudujemy układ torów na Rondzie Daszyńskiego oraz wybudujemy rozjazdy do zawracania tramwajów dwukierunkowych przed Pl. Zawiszy. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Planujemy przeprowadzić te prace w 2027 r. - musimy je zakończyć przed planowanym zamknięciem i remontem wiaduktów na Pl. Zawiszy. W tym roku zaczynamy od skrzyżowania z Grzybowską, żeby skoordynować się z pracami realizowanymi przez inną miejską jednostkę - zapowiada wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz

Jeszcze w trakcie przebudowy na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej, od 27 kwietnia do 3 maja, rozpoczną się prace na Placu Narutowicza - wyremontowane zostaną tory tramwajowe i jeden z przystanków.

Największe remonty dopiero przed nami

W kolejnych miesiącach tramwajarze rozpoczną największe i najtrudniejsze tegoroczne prace. 

Po otwarciu Towarowej roboty przeniosą się na Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego. Zaplanowano wymianę szyn oraz zabudowy torowiska na odcinku od Ronda Waszyngtona do Placu Starynkiewicza.  

Kolejne duże remonty obejmą w tym roku m.in. odcinki torowiska w Al. "Solidarności" z rozjazdami na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II, Al. Niepodległości przy Trasie Łazienkowskiej, ostatni odcinek ul. Grójeckiej od Pl. Zawiszy do Pl. Narutowicza oraz końcowy fragment ul. Puławskiej od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi.

