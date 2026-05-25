Czy Strefa Czystego Transportu w Krakowie jest do likwidacji? Czy metro rzeczywiście jest potrzebne mieszkańcom Krakowa? Jak oddłużyć miasto, nie stosując drastycznych cięć? Dlaczego bilety komunikacji miejskiej są takie drogie? W jaki sposób ograniczyć w Krakowie najem krótkoterminowy? Po co właściwie byłemu szefowi Najwyższej Izbie Kontroli ubieganie się o fotel prezydenta stolicy Małopolski? Marian Banaś będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Marian Banaś

Tomasz Terlikowski zapyta też swojego gościa o to, jak jego zdaniem ułoży się kampania w Krakowie i czy powstały duopol również tam będzie widoczny w trakcie kampanii? Czy PiS pójdzie za ciosem i będzie chciało w referendach odwołać innych prezydentów miast, np. we Wrocławiu, Gliwicach, Koszalinie, czy Rzeszowie

Poruszymy również temat sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w kontekście zapowiedzi powstawania kolejnych stowarzyszeń. Czy można wierzyć stronnikom Mateusza Morawieckiego, że zostaną w partii mimo wszystko?

W programie porozmawiamy także o działaniach prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA i realnych szansach na jego ekstradycję. Przeanalizujemy najnowsze ustalenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotyczące serii osiemnastu fałszywych alarmów w mieszkaniach polityków opozycji, w tym w lokalu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego.

