Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 Police – Goleniów. Kluczowym elementem inwestycji będzie 5-kilometrowy tunel pod Odrą – najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Całość ma być gotowa w 2033 roku.

Rekordowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim

Podpisana dzisiaj umowa obejmuje budowę 23,4 km nowej drogi ekspresowej, będącej częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS).

Kontrakt o wartości 5,3 mld zł to największe przedsięwzięcie w historii GDDKiA.

Tunel pod Odrą - inżynieryjny gigant

Najważniejszym elementem nowego odcinka S6 będzie tunel pod Odrą o długości 5 km. Obiekt zostanie wydrążony maszyną TBM, a jego średnica zewnętrzna wyniesie niemal 15 metrów.

Tunel będzie dwunawowy, z 19 przejściami poprzecznymi służącymi do ewakuacji. Spód konstrukcji sięgnie aż 51 metrów poniżej poziomu terenu, a jezdnia będzie przebiegała na głębokości do 45 metrów.

Harmonogram prac - kiedy pojedziemy nową trasą?

Na prace projektowe przewidziano 10 miesięcy, a roboty budowlane mają potrwać 80 miesięcy. Wykonawca przejmie plac budowy w ciągu 30 dni.

Pierwsze fragmenty Zachodniej Obwodnicy Szczecina mają być oddane do użytku już w 2029 roku, natomiast tunel pod Odrą i cały odcinek Police – Goleniów zostaną ukończone w 2033 roku.

W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie budowy ścian szczelinowych komory startowej, a w 2028 roku ruszy drążenie tunelu. Obie nawy mają być gotowe w 2031 roku, po czym rozpoczną się prace wykończeniowe i instalacyjne.



Przebieg nowej S6 i kluczowe obiekty

Nowy odcinek S6 rozpocznie się na zachód od węzła Police, gdzie powstanie także Centrum Zarządzania Tunelem. Trasa przejdzie pod instalacjami Zakładów Chemicznych, liniami kolejowymi, terenami portowymi i Odrą.

Po stronie wschodniej droga ominie miejscowość Święta, a następnie skieruje się w stronę węzła Modrzewie i MOP Bolesławice, gdzie przewidziano miejsce na stację paliw i restaurację.

Ostatecznie S6 połączy się z istniejącymi trasami S3 i S6 na węźle Goleniów Północ.

W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły drogowe, jeden zostanie rozbudowany, a także 22 obiekty mostowe i dwa duże przejścia dla zwierząt.





Nowy ring wokół Szczecina - szybszy dojazd i mniej korków



Zachodnia Obwodnica Szczecina domknie ring wokół miasta, odciążając obecne trasy A6, S3 i S6. W sezonie letnim na tych drogach tworzą się spore zatory – nowa S6 ma temu zaradzić.

Szczególnie skorzystają mieszkańcy Polic, którzy obecnie muszą pokonać 58 km, by dostać się do węzła Goleniów Północ. Po zakończeniu inwestycji trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu znacznie się zmniejszy.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6 jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku). Nowa trasa ma poprawić skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu i wyprowadzić ruch ciężarowy z centrum miasta.

