W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak zapyta Bartosza Cichockiego, byłego ambasadora RP w Ukrainie, o zmasowany atak na m.in. Kijów i użycie przez Rosję hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik. Czy Kreml eskaluje konflikt, bo rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie?

Czy sankcje Zachodu przestały działać, a jeśli tak — jakie narzędzia pozostały jeszcze Europie i USA? Zapytamy także o przyszłość Ukrainy w Europie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz proponuje, by Ukraina stała się "członkiem stowarzyszonym" Unii Europejskiej jeszcze przed pełną akcesją. Czy to realny plan polityczny, czy tylko symboliczny gest? Jakie korzyści mogłaby uzyskać Ukraina i czy Europa jest dziś gotowa na głębsze zaangażowanie?

Poruszymy temat sporu wewnątrz NATO o finansowanie pomocy dla Kijowa. Pięć państw Sojuszu odrzuciło propozycję zwiększenia wydatków na wsparcie Ukrainy. Czy Zachód zaczyna być zmęczony wojną? I jakie konsekwencje dla Polski miałoby osłabienie zaangażowania Europy i Kanady?

Czeski kontrwywiad ostrzega, że bardziej prawdopodobny od pełnoskalowej wojny jest ograniczony atak Rosji na jedno z państw bałtyckich. Czy NATO jest gotowe na taki scenariusz? I czy malejąca determinacja części państw Sojuszu do wspierania Ukrainy nie zachęca Moskwy do dalszej agresji?

