Sybiha: Putin próbuje zastraszyć Ukrainę i świat

Według szefa ukraińskiej dyplomacji rosyjski dyktator Władimir Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu.

"Próbuje również zastraszyć świat, wystrzeliwując rakiety z systemu rakietowego do celów rozpoznawczych w kierunku spokojnych miast" - podkreślił Sybiha.

Zdaniem szefa ukraińskiego MSZ, wszystko to wymaga zdecydowanych i skoordynowanych działań społeczności międzynarodowej.

"Wzywamy naszych partnerów do podjęcia zdecydowanych działań wielostronnych, mających na celu powstrzymanie Rosji i skłonienie jej do zawarcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" - podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Zmasowany atak Rosji. Wykorzystano pocisk Oresznik

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że w zmasowanym ataku na obwód kijowski poprzedniej nocy Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oresznik. Był to trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku. Według Moskwy rakieta ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych.

Wcześniej władze lokalne przekazały o czterech ofiarach w obwodzie kijowskim i Kijowie. Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych liczba rannych w wyniku zmasowanego ataku rosyjskiego na Kijów wzrosła do 78 osób.