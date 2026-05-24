Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE - przekazał w niedzielę szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. To pokłosie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów i obwód kijowski.

  • Rosja minionej nocy przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów i okolice.
  • W wyniku uderzenia zginęły cztery osoby, a rannych zostało 78. Wykorzystano pocisk Oresznik.
  • Ukraina żąda nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ oraz struktur OBWE.
Polecenie szefa ukraińskiej dyplomacji. Pokłosie zmasowanego ataku Rosji

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że polecił w niedzielę ukraińskim misjom przy organizacjach międzynarodowych domagać się pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia Forum OBWE ds. Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Stałej Rady OBWE. To ruch "w odpowiedzi na wczorajszy barbarzyński atak rakietowy Rosji na Kijów".

"ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO muszą udzielić adekwatnej i zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem wobec ludności cywilnej" - napisał Sybiha na platformie X.

Sybiha: Putin próbuje zastraszyć Ukrainę i świat

Według szefa ukraińskiej dyplomacji rosyjski dyktator Władimir Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu.

"Próbuje również zastraszyć świat, wystrzeliwując rakiety z systemu rakietowego do celów rozpoznawczych w kierunku spokojnych miast" - podkreślił Sybiha.

Zdaniem szefa ukraińskiego MSZ, wszystko to wymaga zdecydowanych i skoordynowanych działań społeczności międzynarodowej.

"Wzywamy naszych partnerów do podjęcia zdecydowanych działań wielostronnych, mających na celu powstrzymanie Rosji i skłonienie jej do zawarcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" - podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Zmasowany atak Rosji. Wykorzystano pocisk Oresznik

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że w zmasowanym ataku na obwód kijowski poprzedniej nocy Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oresznik. Był to trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku. Według Moskwy rakieta ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych.

Wcześniej władze lokalne przekazały o czterech ofiarach w obwodzie kijowskim i Kijowie. Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych liczba rannych w wyniku zmasowanego ataku rosyjskiego na Kijów wzrosła do 78 osób.

