Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE - przekazał w niedzielę szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. To pokłosie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów i obwód kijowski.
- Rosja minionej nocy przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów i okolice.
- W wyniku uderzenia zginęły cztery osoby, a rannych zostało 78. Wykorzystano pocisk Oresznik.
- Ukraina żąda nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ oraz struktur OBWE.
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że polecił w niedzielę ukraińskim misjom przy organizacjach międzynarodowych domagać się pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia Forum OBWE ds. Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Stałej Rady OBWE. To ruch "w odpowiedzi na wczorajszy barbarzyński atak rakietowy Rosji na Kijów".
"ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO muszą udzielić adekwatnej i zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem wobec ludności cywilnej" - napisał Sybiha na platformie X.